شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الاكتئاب.. 11 نصيحة للتغلب على هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعمل الاكتئاب على الشعور بالعجز، لكن إلى جانب العلاج والأدوية هناك الكثير الذى يمكن القيام به حيال هذا الشعور، وذلك عن طريق تغيير بعض السلوكيات ونمط الحياة بالإضافة إلى النشاط البدنى وحتى طريقة التفكير والتى تعد كلها علاجات طبيعية للاكتئاب، وفقا لما نشره موقع webmd.

وتساعد هذه النصائح على الشعور بالتحسن 1. احصل على روتين يومى

يقول إيان كوك، دكتوراه فى الطب، إذا كنت مكتئبًا فأنت بحاجة إلى روتين يومى، ويمكن أن يساعدك وضع جدول يومي على العودة إلى المسار الصحيح.

2. تحديد الأهداف

عندما تكون مكتئبًا قد تشعر أنك لا تستطيع تحقيق أي شيء، وهذا يجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك، وللتراجع حدد أهدافًا يومية لنفسك.

3. التمرين

يعزز مؤقتًا المواد الكيميائية التى تشعر بالرضا عن النفس والتى تسمى الإندورفين وقد يكون له أيضًا فوائد طويلة المدى للأشخاص المصابين بالاكتئاب.

4. أكل صحى

لا يوجد نظام غذائي سحري يعالج الاكتئاب ورغم ذلك من الجيد مراقبة ما تأكله، وإذا كان الاكتئاب يميل إلى جعلك تفرط فى تناول الطعام، فإن التحكم في طعامك سيساعدك على الشعور بالتحسن.

5. الحصول على قسط كاف من النوم

يمكن للاكتئاب أن يجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم، كما أن قلة النوم يمكن أن تجعل الاكتئاب أسوأ.

6. تحمل المسئوليات

عندما تكون مكتئبًا ، قد ترغب في التخلي عن مسئولياتك في المنزل، والعمل وتحمل المسئوليات اليومية يمكن أن يساعد في مواجهة الاكتئاب.

7. تحدى الأفكار السلبية

في معركتك ضد الاكتئاب ، يكون الكثير من العمل الذهنى هو الطريق لتغيير طريقة التفكير.

8. استشر طبيبك قبل استخدام المكملات

يقول كوك: "هناك أدلة واعدة لبعض المكملات الغذائية للاكتئاب"، وتشمل زيت السمك ، وحمض الفوليك.

9. افعل شيئًا جديدًا

عندما تكون مكتئبًا ، ادفع نفسك للقيام بشيء مختلف وعندما نتحدى أنفسنا للقيام بشيء مختلف ، تحدث تغيرات كيميائية في الدماغ".

10. حاول أن تحصل على المتعة

إذا كنت مكتئبًا، خصص وقتًا للأشياء التي تستمتع بها.

11. تجنب الكحول والمخدرات

تعاطي المخدرات على المدى الطويل يمكن أن يغير الطريقة التي يعمل بها دماغك ويزداد سوءًا أو يؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية.