شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تحفز النساء على تناول الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون على دراية بحقيقة أن النساء لديهن متوسط عمر متوقع أعلى من الرجال، لكن هل تعلم أن معدلات المرض لدى النساء أعلى من الرجال؟ فهن أكثر عرضة للإصابة بأمراض منهكة، لذا يمكنك تقليل المخاطر من خلال تحسين نظامك الغذائى، خاصة عندما تتناولين المزيد من الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية، كما اقترحت دراسة جديدة.

وأوصى الباحثون من جامعة جورجيا، وفقا لتقرير موقع healthsite، النساء بتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات المصبغة مثل اللفت والسبانخ والبطيخ والفلفل والطماطم والبرتقال والجزر، لأن هذه الفاكهة والخضراوات ذات الألوان الزاهية مفيدة بشكل خاص في منع فقدان البصر والإدراك. السبب الذى يجعل المرأة تعيش أطول من الرجل السبب الذى يجعل المرأة تعيش أطول من الرجل وأشار بيلي آر هاموند، مؤلف مشارك في الدراسة، إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض قاتلة، لكن النساء يصبن بمثل هذه الأمراض في كثير من الأحيان أو في وقت لاحق في الحياة.

ومع ذلك تعاني النساء من أمراض منهكة، مثل الضمور البقعي والخرف، بمعدلات أعلى بكثير من الرجال، وقال إن النساء يمثلن في الواقع ثلثي إجمالي حالات التنكس البقعي والخرف في العالم. ما الذى يجعل المرأة عرضة للمشاكل التنكسية؟ ما الذى يجعل المرأة عرضة للمشاكل التنكسية؟ قال الباحثون إن الطريقة التي تخزن بها النساء الفيتامينات والمعادن في أجسامهن مسئولة جزئياً عن هذا الضعف.

وأوضح هاموند أنه مقارنة بالرجال فإن النساء لديهن المزيد من الدهون في الجسم، والتي تعد بمثابة خزان للعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة أثناء الحمل، ومع ذلك فإنه يؤدى إلى نقص هذه العناصر الغذائية لشبكية العين والدماغ ، مما يجعل النساء عرضة لمشاكل التنكسية. كيف تساعد الفاكهة والخضراوات ذات الألوان الزاهية المرأة؟ كيف تساعد الفاكهة والخضراوات ذات الألوان الزاهية المرأة؟ قال الباحثون إن النظام الغذائي الغني بالكاروتينات المصبغة يعمل كمضادات أكسدة في الجسم، ومن المعروف أن نوعين من الكاروتينات، اللوتين والزياكسانثين، الموجودين في أنسجة معينة من العين والدماغ ، يقللان من تنكس الجهاز العصبي المركزي.

وقال الباحثون إن متطلبات هذه الكاروتينات أعلى بكثير بالنسبة للنساء، ويمكنك أيضًا الحصول على الكاروتينات عن طريق المكملات الغذائية، لكن الحصول عليها من خلال الطعام أفضل.