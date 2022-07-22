شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى 10 آلاف خطوة يقلل من خطر الموت لدى مرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة إلى أن المشى 10 آلاف خطوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة لأولئك الذين يجدون صعوبة فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، حيث أجريت الدراسة على ما يقرب من 1700 من البالغين الأمريكيين المصابين بمقدمات داء السكري أو داء السكري وفقا لما نشره موقع WebMD.

وقام باحثون من جامعة إشبيلية بإسبانيا بتقييم البالغين الأمريكيين المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري باستخدام بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن المجموع، كان 1194 بالغًا مصابًا بمقدمات السكرى، و493 مصابًا بداء السكري، وتم تشخيص الأشخاص المصابين بداء السكري في الدراسة من قبل الطبيب أو كان لديهم مستوى جلوكوز في الدم أثناء الصيام أعلى من 126 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)، وتم أيضًا تشخيص الأشخاص المصابين بمقدمات السكري في الدراسة من قبل الطبيب أو كان لديهم مستوى جلوكوز صائم من 100 إلى 125 مجم / ديسيلتر.

وكان أكثر من نصف (56%) البالغين المصابين بمرض السكر من الذكور (متوسط ​​العمر 55 عامًا)، وقد قطعوا ما معدله 8.500 خطوة يوميًا، وكان نصف البالغين المصابين بالسكري (51%) من الذكور أيضًا (متوسط ​​العمر 61 عامًا) ، وكانوا يتخذون خطوات أقل يوميًا - حوالي 6300.

وعلى مدار 9 سنوات توفي 200 شخص مصاب بمقدمات السكري و 138 مصابًا بداء السكري، واستنادًا إلى أولئك الذين نجوا بعد المتابعة، كان المشي ما يقرب من 10 آلاف خطوة يوميًا هو الأفضل لتقليل خطر الوفاة من أي سبب للأشخاص المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة فإن البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة للمشي لمسافة 10 آلاف خطوة قد يكون لديهم معدلات وفاة مختلفة عن أولئك الذين ليسوا كذلك ، الذين دعوا إلى مزيد من البحث لمقارنة هاتين المجموعتين، ويقترح مؤلفو الدراسة أنه إذا بدت 10000 خطوة كمهمة شاقة ، فإن التحدث إلى الطبيب حول إيجاد روتين يعمل من أجل قدرتك البدنية قد يكون مفيدًا.