بيروت - نادين محمد - فوائد التوت الأبيض عديدة، فقد يساعد في منع نمو الخلايا السرطانية وخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، ويحتوي التوت الأبيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج والحديد.

ويعد من ضمن فوائد التوت الأبيض أنه غني بفيتامين C، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويعمل كمضاد للأكسدة لتحييد الجذور الحرة الضارة وتخفيف الالتهاب ويحتوي على نسبة عالية من الحديد.

بطء نمو الخلايا السرطانية

التوت الأبيض غني بمضادات الأكسدة المختلفة لمكافحة السرطان، بما في ذلك الفلافونويد والقلويدات والأحماض الفينولية.

وجدت دراسات أخرى في أنبوب الاختبار أن مستخلص التوت الأبيض قد يكون فعالاً ضد سرطان القولون وعنق الرحم.

يقلل من مستويات الكوليسترول

تشير بعض الأبحاث إلى أن التوت الأبيض يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، قلل شاي أوراق التوت الأبيض من الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) في الفئران.

يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم

وجدت العديد من الدراسات أن التوت الأبيض ومكوناته قد تساعد في تحسين نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة واحدة صغيرة أجريت على 24 شخصاً مصاباً بداء السكري من النوع 2 أن تناول 1000 مجم من مستخلص أوراق التوت 3 مرات يومياً لمدة 3 أشهر قلل بشكل ملحوظ من مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

وجدت بعض الدراسات أن التوت الأبيض قد يساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين إدارة نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية.



والوقاية من أمراض القلب

يقلل مستخلص التوت الأبيض من تراكم الدهون في الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم وتحسين الذاكرة والتعلم.

في دراسة أجريت على 60 شخصاً بالغاً، فإن تناول 1: 2.1 جرام يومياً من مستخلص أوراق التوت الأبيض يعزز وظائف المخ والذاكرة.



تبييض البشرة

يمكن للحاء جذر التوت الأبيض وأوراقه أن يبيّض البشرة، مما يشير إلى إمكانية استخدامها في مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة.



مضاد للالتهابات

يحتوى التوت الأبيض على مركبات نشطة مثل Oxyresveratrol والتي تعمل كمضاد للالتهابات، كما تحتوي ثمار التوت الأبيض على مركبات تعزز الاستجابة المناعية.

مضاد للميكروبات

تحتوي أوراق التوت الأبيض على العديد من مركبات الفلافونويد والقلويدات والستيلبينويد المضادة للميكروبات.

المصدر :southernpainclinic

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.

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