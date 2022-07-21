شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بمرض باركنسون.. منها تغير خط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون أو الشلل الرعاش هو مرض يصيب الدماغ ويزداد سوءًا بمرور الوقت، ما يضر بقدرة الشخص على المشى أو الإمساك بالأشياء أو حتى التحدث، بحسب موقع مؤسسة باركنسون الأمريكية، وفيما يلى علامات تدل على احتمالية إصابتك بالمرض.

لا تعنى أى واحدة من هذه العلامات أنه يجب عليك القلق، لكن إذا كان لديك أكثر من علامة واحدة، فعليك التفكير في تحديد موعد للتحدث مع طبيبك.

علامات تدل على احتمالية إصابتك بمرض باركنسونرعشة اليدين

رعشة اليدين أثناء الراحة علامة مبكرة شائعة لمرض باركنسون، ويمكن أن يكون الاهتزاز أمرًا طبيعيًا بعد الكثير من التمارين، إذا كنت متوترًا أو إذا كنت مصابًا، ويمكن أيضًا أن يكون سبب الاهتزاز هو الدواء الذي تتناوله.

التغيير فى خط اليدين أثناء الكتابة

قد تلاحظ أن الطريقة التي تكتب بها الكلمات على الصفحة قد تغيرت، مثل أحجام الحروف أصغر والكلمات مزدحمة معًا.

قد يكون التغيير في خط اليد علامة على الإصابة بمرض باركنسون الذي يُطلق عليه اسم micrographia.

فقدان حاسة الشم

هل لاحظت أنك لم تعد تشم رائحة بعض الأطعمة جيدًا؟ إذا بدا أنك تواجه مشكلة في شم الأطعمة مثل الموز يجب أن تسأل طبيبك عن مرض باركنسون.

يمكن أن تتغير حاسة الشم لديك بسبب الزكام أو الأنفلونزا أو انسداد الأنف ، ولكن يجب أن تعود عندما تكون أفضل.

مشكلة في النوم

قد تكون الحركات المفاجئة أثناء النوم علامة على مرض باركنسون.

صعوبة في الحركة أو المشي

هل تشعر بتيبس في جسدك أو ذراعيك أو ساقيك؟ هل لاحظ الآخرون أن ذراعيك لا تتأرجح كما اعتادوا عند المشي؟ في بعض الأحيان يزول التيبس أثناء الحركة.

إذا لم يحدث ذلك، يمكن أن يكون علامة على مرض باركنسون.

قد تكون العلامة المبكرة تصلب أو ألم في كتفك أو وركيك.