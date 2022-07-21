شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة المحتال "إمبوستر".. حالة تجعلك تشك فى مهاراتك وإنجازاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تميل إلى الشك فى مهاراتك وإنجازاتك، على الرغم مما يعتقد الآخرون، فقد تكون مصابًا بمتلازمة المحتال "إمبوستر"، وهى ليست حالة صحية عقلية فعلية لكن هذا المصطلح (المعروف أيضًا باسم ظاهرة المحتال، أو متلازمة الاحتيال، أو تجربة المحتال) يصف شخصًا يشعر بأنه غير قادر كما يعتقد الآخرون ويخشى أن يتعرضوا له كاحتيال، وفقا لما نشره موقع webmd.

من الذى يصاب بمتلازمة المحتال؟

فى عام 1978 وصف عالما النفس سوزان إيمز وبولين روز كلانس لأول مرة متلازمة المحتال في النساء المهنيات ذوات الإنجاز العالى، وفى الآونة الأخيرة، وجد الخبراء أنه شائع بين الرجال والنساء فى العديد من مجالات العمل.

ووجدت إحدى الدراسات أن نحو 70% من جميع الأشخاص شعروا وكأنهم محتالين في مرحلة ما، وغالبًا ما تصيب متلازمة المحتال "إمبوستر" أولئك الذين يتمتعون بقدرات عالية في الكمال، ومن بين من شعروا بهذا النوع من الشك العالم ألبرت أينشتاين، والرياضية سيرينا ويليامز، والمغنية جينيفر لوبيز، والممثلون ناتالى بورتمان، ولوبيتا نيونجو، وتوم هانكس.

وتظهر الدراسات أن أولئك الذين يختلفون عن معظم أقرانهم ، مثل النساء في وظائف عالية التقنية أو طلاب الجامعات من الجيل الأول ، هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة المحتال، ووجدت الأبحاث أيضًا أن متلازمة المحتال شائعة بين طلاب الجامعات الأمريكية أصحاب البشرة السمراء والأمريكية الآسيوية واللاتينية في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن متلازمة المحتال ليست تشخيصًا رسميًا، إلا أن العديد من علماء النفس يدركون أنها شكل خطير من الشك الذاتي، ويميل الأشخاص المصابون بمتلازمة المحتال إلى الشعور بالقلق والاكتئاب أيضًا.

نصائح للتغلب على متلازمة المحتال "إمبوستر"

للخروج من متلازمة المحتال ، عليك أن تتعلم قبول إنجازاتك وتدرك أنك تستحقها تتضمن بعض النصائح لفعل ذلك ما يلي:

افصل بين مشاعرك والواقع.

إذا كنت تعلم أنك عرضة لخداع المشاعر، فاستعد لها عقليًا، وكن مستعدًا لمراقبتها والاستجابة لها، وذكر نفسك أنك قادر على النجاح.

قم بإنهاء المقارنات.

لا تقس نفسك بإنجازات الآخرين، على سبيل المثال على وسائل التواصل الاجتماعى، ترى فقط مقطعًا مميزًا من حياة شخص ما، وهذه ليست مقارنة جيدة بواقعك، بدلًا من ذلك ركز على أن تكون نسخة أفضل من نفسك كل يوم.

تحدث إلى شخص ما.

يمكن لأصدقائك وعائلتك المساعدة في تطبيع مشاعرك وتذكيرك بأن مخاوفك ليست حقيقية، أو راجع معالجًا يمكنه مساعدتك في تطوير أساليب للتغلب على متلازمة المحتال.

تقبل أنه لا يوجد أحد كامل.

توقف عن وضع أهداف غير واقعية لنفسك. افهم أن العمل الجاد سيؤدي إلى نتائج جيدة ، حتى لو لم تكن مثالية.