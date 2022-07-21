شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب التدخين الإلكترونى فى الإصابة بـ"فشار الرئة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة".. مقولة نقرأها على علب السجائر، وتعد رسالة مباشرة عن أضرار التدخين، التى تحل على جسم الإنسان المدخن، لذا أوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس" أن التدخين الإلكترونى أيضا يسبب العديد من الأضرار والمخاطر على الصحة.

وحول ذلك، أوضح التقرير، أن التدخين مرتبط بأمراض اللثة، وإصابة الرئة بالكثير من المضاعفات الصحية، ومنها حالة فشار الرئة، وهو مرض يعنى التهاب رئوى يمكن أن يحدث نتيجة للتدخين الإلكترونى.

وأوضح التقرير أن رئة الفشار تعنى التهاب يصيب أنابيب التنفس الصغيرة، والسبب فى الإصابة يرجع إلى استنشاق مواد كيميائية مسببة لتهيج الرئة، ومن أعراض حالة فشار الرئة التالى:

- سعال جاف.

- ضيق فى التنفس.

- إعياء.

- أزيز فى حالة عدم وجود نزلة برد أو ربو.

وأشار التقرير إلى أن الأعراض تظهر على كل من يعانى من فشار الرئة، لكن يجب تكملة الدورة العلاجية، وتتم عن طريق التشخيص أن يستمع الطبيب إلى تنفسك ويطلب تصوير الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية واختبارات وظائف الرئة.

وحث التقرير على ضرورة تجنب المريض أو ابتعاده عن استنشاق مادة كيميائية ضارة، فمن الضرورى تقليل تعرضك لتلك المادة الكيميائية وأى مادة سامة أخرى، مع ضرورة أخذ العلاجات الموصى بها.