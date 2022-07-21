رجيم ازالة النفخة للبنات ينقص 2 كيلو في اسبوع

بيروت - نادين محمد - تحتاج الكثيرات الى رجيم ازالة انتفاخ البطن. والسبب انهن يعانين من هذه المشكلة بعد تناول الوجبات اليومية الرئيسية. وفي هذا السياق توصي خبيرة التغذية الفرنسية ماري لور اندريه، بحسب ما نقل عنها موقع سانتي بلاس ماغ، بضرورة تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من الملح والغنية بالبروبيوتيك والخالية من الغلوتين والفركتوز والسكر المضاف. كما تشير الى اهمية عدم استهلاك الدهون الضارة واتباع نظام غذائي خاص يساعد على خسارة كيلوغرامين في مدة قصيرة.

رجيم ازالة النفخة في 7 ايام



يعتبر رجيم ازالة النفخة من انواع الحميات الصحية. وهو يساعد على انقاص الوزن بسرعة كما على التخلص من هذه المشكلة المزعجة التي تعاني منها الكثيرات بعد تناول الوجبات.

الاثنين



الفطور. كوب من شاي النعناع من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من بذور الشوفان والفواكه.

الغداء. طبق من السلطة المشكلة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون ومن دون ملح، طبق صغير من بوريه البطاطا، ربع حبة اناناس.

العشاء. بيضة مسلوقة من دون ملح، حبة باذنجان مشوية، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الثلثاء



الفطور. كوب من اللبن المخمر مع الفواكه، قطعتان صغيرتان من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من زبدة الفستق، قطعة صغيرة من لحم الحبش الخالي من الدهون، حبة كيوي.

الغداء. قطعة اسكالوب مشوية بحجم متوسط، 150 غ من الكينوا، بضع شرحات من الكوسى المشوي، طبق شمام.

العشاء. قطعة من لحم الحبش الخالي من الدهون، طبق سلطة مشكلة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع الفواكه الحمراء.

الاربعاء



الفطور. كوب من شاي النعناع من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن الدسم مع البذور او الفواكه.

الغداء. طبق جمبري مشوي مع الثوم، طبق صغير من الارز البسمتي المحضر على البخار، قطع من البروكولي المسلوق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر المضاف، بضع حبات من الفراولة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المشوية، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطع شمام.

الخميس



الفطور. كوب من الشاي الخالي من السكر مع بضع نقاط من عصير الليمون، 100 غ من الجبنة البيضاء غير المملحة وقليلة الدسم، 40 غ من بذور الكينوا، 100غ من الفراولة او التوت.

الغداء. طبق من طاجن الدجاج بالخضار، 150 غ من بذور الجاودار مع كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، كوب من الفواكه.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة مع الجزر المبشور، قطع من الطماطم الكرزية، القليل من التونا، بيضة مسلوقة من دون ملح، قبضة من اللوز غير المملح، قطع من الاناناس، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الجمعة



الفطور. قطعتان متوسطتا الحجم من التوست الاسمر، ملعقتا طعام من بوريه اللوز او من زبدة الفستق، حبة كيوي.

الغداء. طبق تبولة من الكينوا، قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، بضع حبات من الطماطم المشوية ، نصف حبة مانغا.

العشاء. طبق من العجة بالاعشاب، طبق من السلطة المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، طبق من قطع البطيخ.

السبت



الفطور. كوب من اللبن الرائب مع الفواكه، قطعتان صغيرتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة او من الجاودار، ملعقتان وسط من بوريه اللوز او من زبدة الفستق، بيضة مسلوقة.

الغداء. طبق من الارز المطهو على البخار، سلطة تونة مع البيض، الطماطم، الخيار، البلميتو، قطع من الافوكادو، القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق من لحم الدجاج المشوي من دون دهون، قطع من الكوسى المشوي، توفو بالكاري، 100 غ من بذور الجاودار، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء، بضع حبات من التوت او الفراولة.



الاحد



الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، 3 قطع صغيرة من الخبز الاسمر، طبق من الفواكه المشكلة مع القليل من شراب القيقب.

الغداء. حبتان من البطاطا المشوية في الفرن، طبق من الخضار المشوية، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، كوب من قطع الشمام.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، طبق من السلطة الخضراء مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

وهكذا يساعد رجيم ازالة النفخة على التخلص من هذه المشكلة المزعجة نهائياً. كما انه يعمل على انقاص ما لا يقل عن كيلوغرامين الى 3 من الوزن الزائد في مدة قصيرة.

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المصدر: fourchette-et-bikini.fr

تنبيه من"الجميلة": ننصح بعدم تطبيق هذا الرجيم قبل استشارة الاختصاصيين منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.



