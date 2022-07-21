فوائد الباذنجان النيء

بيروت - نادين محمد - فوائد الباذنجان النيئ عديدة، فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للصحة والوظيفة المناسبة. في ما يلي أهم فوائد الباذنجان النيئ.

1. فوائد الباذنجان النيئ ومفيد للهضم

سواء كنت تتعامل مع عسر الهضم أو الإمساك أو انتفاخ البطن أو ترغب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فقد تعتبر البروبيوتيك ضرورية لصحة الأمعاء والدماغ السليم ونظام المناعة القوي.

تلعب الألياف الموجودة في الباذنجان أيضاً دوراً أساسياً في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، ومنع الإمساك، وتحفيز إفراز العصارات المعدية التي تسهل معالجة الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

2. فوائد الباذنجان النيئ وتحسين صحة العظام

الباذنجان غني بالبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين ك، مما يجعله إضافة رائعة للنظام الغذائي لتعزيز صحة العظام، ويساعد البوتاسيوم على امتصاص الكالسيوم في القناة الهضمية وبناء عظام قوية والحفاظ عليها.

من ناحية أخرى، يعزز فيتامين ك إنتاج خلايا العظام وتنظيم الكالسيوم، مما يزيد من كثافة العظام وقوتها.

يحتوي الباذنجان أيضاً على نسبة عالية من المركبات الفينولية التي ثبت أنها تقوي العظام، وتزيد من كثافة المعادن في العظام، وتقلل من علامات هشاشة العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من السيليكا، مما يساعد على تقوية بنية العظام والحفاظ عليها.



3. فوائد الباذنجان النيئ و مضادات الأكسدة القوية

مضادات الأكسدة هي مركبات تمنع تلف الخلايا عندما يتفاعل الأكسجين مع المواد الضارة في الجسم المعروفة بالجذور الحرة.

قد يؤدي تلف الخلايا هذا إلى تعطيل وظيفة الخلية الطبيعية، ويسبب التهاباً يمكن أن يؤدي إلى حالات مزمنة مختلفة.

يساعد تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، وبالتالي منع الأكسدة وآثارها.

4. فوائد الباذنجان النيئ ومنع السرطان

الباذنجان غني بالعديد من المركبات المضادة للسرطان مثل حمض الكلوروجينيك أيضاً كمضاد للميكروبات والفيروسات، ومضاد للالتهابات ويساعد على خفض الكوليسترول السيئ.

5. فوائد الباذنجان النيئ وخفض نسبة الكوليسترول

يعد الباذنجان كغذاء قوي وصحي للقلب، لكن الكثيرين لا يدركون أنه يمكن حتى أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويحتوي الباذنجان أيضاً على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع إعادة امتصاص الصفراء مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

في دراسة معملية، تبين أن تناول 10 مل من عصير الباذنجان يومياً لمدة أسبوعين يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية. هذا مؤشر واضح على أن تناول الباذنجان بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

6. فوائد الباذنجان النيئ يعزز تخسيس الوزن

هناك عدة طرق يمكن أن يساعدك بها الباذنجان على إنقاص الوزن. أولاً، إنه غني بالألياف، وقد ثبت أنه يساعد في الهضم الصحي وفقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض السعرات الحرارية يعني أن الباذنجان يمكن أن يساعد في التحكم في الشهية مع إرضاء الرغبة الشديدة في الجوع بين الوجبات.

7. فوائد الباذنجان النيئ وتحسين صحة القلب

فوائد الباذنجان عديدة في خفض ضغط الدم، فهي قد تقلل الألياف الموجودة في الباذنجان من الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

يساعد الأنثوسيانين الموجود في الباذنجان أيضاً على تقليل الالتهاب الذي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

8. فوائد الباذنجان النيئ والتحكم في مرض السكري

تساعد نسبة الألياف العالية في الباذنجان أيضاً على تنظيم مستويات الجلوكوز؛ نظراً لأن الألياف تبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر في الجسم، فإنها ستحافظ على استقرار مستويات السكر لديك.



9. فوائد الباذنجان النيئ لتحسين وظائف المخ

الباذنجان غني بالمغذيات النباتية والمركبات النباتية الطبيعية المعروفة بتعزيز الصحة العقلية والوظائف الإدراكية. كما أنها تحمي من الجذور الحرة وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ، والذي يوفر الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الدماغ.

الباذنجان غني أيضاً بفيتامينات B، بما في ذلك B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و B9، والتي تساعد جسمك على إدارة الإجهاد بشكل أفضل.

المصدر :southernpainclinic

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.

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