شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الطويل والمنتظم يساعد الأطفال على التكيف مع دخول المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن النوم الطويل والمريح والمنتظم هو المفتاح لمساعدة الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال على التكيف مع المدرسة، ونصح الباحثون الآباء بالبدء فى تكوين عادات نوم جيدة قبل عام كامل من الموعد المحدد لبدء الدراسة، بحسب موقع "health".

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين ينامون بانتظام لمدة 10 ساعات أو أكثر قبل بدء رياض الأطفال يجنون فوائد كبيرة.

ووجدت الدراسة أن هؤلاء الأطفال كانوا متعلمين أكثر تفاعلاً ولديهم مهارات اجتماعية وعاطفية أفضل من زملائهم الذين يعانون من النعاس.

وكان لديهم أيضًا أداء تنفيذيا أفضل، ما يعنى أنهم كانوا أكثر تركيزًا، وقادرين على تذكر التعليمات والتوفيق بين المهام المتعددة بشكل فعال، وكانت نتائجهم الأكاديمية أيضًا أفضل.

وقالت المؤلفة الرئيسية دوجلاس تيتى، أستاذة التنمية البشرية والدراسات الأسرية فى جامعة ولاية بنسلفانيا، إن انتظام النوم فى العام السابق لرياض الأطفال كان مهمًا للغاية كان مفاجأة.

وأوضحت تيتي: "كان انتظام النوم لأكثر من 10 ساعات قبل بدء الروضة هو الذى ساعد الأطفال على التكيف مع بدء دخول المدرسة."

وأضافت أن النوم عملية جسدية لا تقل أهمية عن الأكل الصحي وممارسة الرياضة، يميل الأشخاص الذين يحصلون على نوم أفضل إلى القيام بعمل أفضل في تنظيم عواطفهم وسلوكهم ، وهم أكثر تنظيماً ويعملون بشكل أفضل.

شملت الدراسة الجديدة 221 أسرة، لمدة سبعة أيام في المرة الواحدة ، كان الأطفال يرتدون أجهزة المعصم لتسجيل نومهم في أربع نقاط خلال العام: يوليو وأغسطس (قبل الروضة) ؛ أواخر سبتمبر (أوائل العام الدراسى) ؛ أواخر نوفمبر (منتصف العام) ؛ ومن منتصف إلى أواخر أبريل (وحصل الباحثون أيضًا على تعليقات من المعلمين وخضعوا لتقييم المراقب.

قالت تيتي: "لقد نظرنا إلى الانتقال عبر عام رياض الأطفال بأكمله، وهو ما فعله عدد قليل جدًا من الأشخاص".

وأوصى الخبراء الأطفال في سن رياض الأطفال بالحصول على 10 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، قام الباحثون بقياس النوم بثلاث طرق، بما في ذلك مقدار نوم كل طفل خلال فترة 24 ساعة في المتوسط.