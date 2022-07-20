شكرا لقرائتكم خبر عن من الهضم إلى خفض ضغط الدم.. فوائد مذهلة لتناول الزبادى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعاء من الزبادى الطازج الدسم منزلى الصنع هو أحد أبسط الأطعمة وأكثرها صحة، ومن المريح جدًا بالنسبة لنا إقران الزبادى مع وجباتنا اليومية، لكن هل تساءلنا يومًا عن الفوائد الصحية المذهلة التي يمكننا الاستمتاع بها من خلال تناول وعاء من اللبن الرائب أو الزبادى كل يوم؟ يأتى الزبادى من الحليب وبالتالى فهو محمّل بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، من مميزات الزبادى أنه خفيف على المعدة وأسهل فى الهضم من الحليب، إذا كنت لا تعرف فإليك ست فوائد صحية لتناوله، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

الفوائد الصحية الرائعة الزبادى: 1. جيد للهضم:

الزبادى أو اللبن الرائب هو بروبيوتيك كبير (مكون يحتوى على بكتيريا حية) من المعروف أن هذه البكتيريا المفيدة تعمل على تحسين نشاط الأمعاء، وتهدئة الجهاز الهضمى الملتهب، وعلاج اضطراب المعدة.

2. أقوى مناعة:

تحارب البكتيريا الحية الموجودة فى الزبادي الجراثيم المسببة للأمراض وتحافظ على الأمعاء والقناة المعوية، ووجدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة فيينا فى النمسا أن تناول 200 جرام من الزبادى كان فعالا فى تعزيز المناعة.

3. بشرة جميلة وصحية:

الزبادى له تأثير مرطب على بشرتك الجافة بشكل طبيعي، ويعاني الكثير من الأشخاص من حب الشباب بسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي، ويساعد الزبادى في تنقية القناة الهضمية النشطة ما يؤدى إلى بشرة صحية، الزبادى هو عنصر تجميل ممتاز للوجه أيضًا لأنه يحتوى على حمض اللاكتيك الذى يعمل كمقشر ويزيل جميع الخلايا الميتة والعيوب.

4. يقلل من ارتفاع ضغط الدم

أظهر بحث تم تقديمه في الجلسات العلمية لأبحاث ارتفاع ضغط الدم لجمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الزبادي الخالي من الدسم كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31% عن غيرهم، حيث تساعد البروتينات الخاصة في الزبادي جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز صحة القلب.

5. يمنع التهابات المهبل

قد يكون الزبادى مفيدًا بشكل خاص للنساء لأنه يساعد فى تثبيط نمو عدوى الخميرة، ومن المعروف أن بكتيريا Lactobacillus acidophilus الموجودة فى الزبادى تتحكم فى نمو العدوى فى الجسم وتقتل الخميرة عن طريق إنتاج بيروكسيد الهيدروجين.

6. مفيد للعظام

كوب من الزبادى (250 جراما) يحتوى على نحو 275 مجم من الكالسيوم حسب وزارة الزراعة الأمريكية، ولا تساعد جرعة يومية من الكالسيوم فى الحفاظ على كثافة العظام فحسب بل تقويها أيضًا.