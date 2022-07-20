شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جفاف العين وطرق بسيطة لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جفاف العيون من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتسبب ألما شديدا والتهابا وعدم القدرة على الرؤية بشكل واضح، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يسبب جفاف العين "الم، احتراق، الشعور بجسم غريب أو رمال، الحكة ، احمرار وتشوش الرؤية".

ما الذى يسبب جفاف العين؟

يعاني غالبية مرضى جفاف العين من التهاب مزمن (تورم) في الغدد الدمعية (الغدد الدمعية) التي تبطن الجفن والملتحمة، ويمكن أن يؤدى هذا الالتهاب المزمن إلى إتلاف أنسجة الغدة الدمعية بشكل دائم لدرجة أن العلاج يصبح غير فعال.

بالإضافة إلى عدم التوازن فى نظام تدفق الدموع فى العين، يمكن أن يكون سبب جفاف العين هو جفاف الفيلم المسيل للدموع، ويمكن أن يتفاقم هذا بسبب الهواء الجاف الناتج عن تكييف الهواء أو الحرارة أو الظروف البيئية الأخرى.

يعاني العديد من المرضى أيضًا من العد الوردي العيني وهو خلل في الغدد الموجودة على حافة الجفن التي من المفترض أن تنتج الزيت لمنع تبخر الدموع. عندما يعاني المريض من جفاف العين والوردية العينية ، فإنه لا ينتج فقط القليل من الدموع ، ولكن الدموع التي يتم تصنيعها تتبخر بسرعة كبيرة.

كيف يتم علاج جفاف العين؟

يجب عليك مناقشة خيارات العلاج مع طبيب عيون أو أخصائي بصريات ففي بعض الحالات ، يحدث جفاف العين بسبب مرض أو حالة أخرى ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية، وإذا كان هذا هو الحال يجب أيضًا علاج المرض الجهازي من أجل تخفيف جفاف العين.

كيف يمكنني تحسين جفاف عيني في المنزل؟

يمكنك بمفردك اتباع هذه الخطوات لتحسين جفاف العين:

قم بترطيب غرفة النوم حتى تصل نسبة الرطوبة فيها إلى 40% على الأقل عندما تكون نائمًا (عندما يكون إنتاج الدموع أقل ما يمكن) يمكن قياس ذلك بمقياس الرطوبة الموجود على المنضدة، قد تكون الرطوبة منخفضة جدًا (أقل من 25%) خلال فصل الشتاء عند تشغيل المدفأة ، مما يؤدي إلى تفاقم حالة جفاف العين.

يمكنك تناول أحماض ألفا أوميغا الدهنية أو زيت السمك أو زيت بذور الكتان عن طريق الفم (عن طريق الفم) لتحسين جفاف العين.

خذ فترات راحة متكررة عندما تفعل شيئًا يتطلب تركيزًا وثيقًا (مثل استخدام جهاز كمبيوتر أو القراءة) ، وامض بشكل متكرر.

ارتدِ النظارات الشمسية عندما تكون بالخارج لحماية عينيك من الرياح والشمس.