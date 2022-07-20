شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. نصائح للحماية من درجات الحرارة الشديدة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، ومرور البلاد بموجة حر شديدة، مع ارتفاع نسبة رطوبة الطقس، يقدم ”الخليج 365” العديد من النصائح لحماية النساء الحوامل خلال هذه الفترة الحرجة، وذلك وفقا لموقعى "newscientist" و"MedicalXpress".

أثبتت إحدى الدراسات أنه فى الولايات المتحدة يولد نحو 25 ألف طفل سنويا فى وقت أبكر من وقت الولادة، وربطوا هذا الأمر بارتفاع درجات حرارة الطقس.

واكتشفت دراسة أخرى أنه فى البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ، أن الحوامل اللاتى تعرضن للحرارة الشديدة فى الأسبوع الماضى قبل الولادة كان لديهن خطر أكبر للولادة المبكرة وولادة الجنين ميتا.

وأوضحت التقارير أن جسم الحامل يعمل بالفعل للحفاظ على صحة الجنين، لكن عند التعرض بكثرة للشمس، تجعلهم أكثر عرضة للعديد من المشاكل.

وقدم التقرير الأعراض المرتبطة بالحامل وارتفاع درجة حرارة أجسماهن عند التعرض لأشعة الشمس، هي:

- يصبح الجلد دافئا.

- الشعو بالصداع.

- الدوخة.

- تشنجات العضلات.

- الغثيان.

وقدم التقرير العديد من النصائح الصحية للحامل لتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع درجات حرارة الطقس، خلال فترة الحمل لديهن، ومنها:

- البقاء رطبا عن طريق تناول الكثير من الماء والسوائل.

- ارتداء ملابس فضفاضة .

- الابتعاد عن أشعة الشمس .

- ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.