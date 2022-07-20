شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة: الروبوت يجرى أدق جراحات المسالك البولية بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك البولية كلية طب جامعة عين شمس، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة ، إن جراحة أورام المسالك البولية شهدت تطورا كبيرا في الشهور القليلة الماضية سواء بالعلاج الدوائى عن طريق الأدوية الجديدة التي تعمل على الجهاز المناعى.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، إنه على نطاق التغيير البيولوجى في خلايا السرطان حدثت طفرة كبيرة في العلاج لأورام المسالك البولية، وبالنسبة لجراحة المسالك البولية حدثت طفرة كبيرة باستخدام الروبوت ولأول مرة في مصر هذا العام ظهر الروبوت الجراحى، وأول مكان استخدمه هو جامعة عين شمس ومنذ وصولة منذ 7 شهور تم إجراء ما يقرب من 60 جراحة بواسطة الروبوت وهى طفرة نوعية كبيرة في علم المسالك البولية وفى جراحتها لأن الروبوت يتميز بدقة متناهية في اجراء تلك الجراحة بنسبة خطأ شبه معدومة لان نسبة التكبير للأنسجة كبيرة جدا، والقدرة على الوصول إلى تفاصيل الجسم واظهارها بدقة ووضوح كبير، وبالتالي يؤدى إلى نتائج جيدة للجراحات، وآثار جانبية طفيفة مما أدى لمغادرة المرضى بسرعة، والاحتياج لنقل الدم انعدم لأن المضاعفات عموما تكون اقل كثير من الجراحات التقليدية ويشهد المؤتمر أكثر من جلسة علمية لمناقشة التطورات في جراحات الروبوت واستعراض نتائج الروبوت الجراحى في مصر

وأضاف بان الطرق التقليدية لتشخيص أروام المسالك البولية أصبحت معدومة، وحل محلها إجراء الفحص بالأشعة مثل الرنين المغناطيسى المتعدد الأطياف، والمسح البوزوترونى، باستعمال مواد دقيقة للكشف عن خلايا مسرطنه في كافة انحاء الجسم، مشيرا إلى ضرورة تدشين حملات كشف مبكر عن الأورام السرطانية بكثرة، ومن اشهرها سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا على مستوى العالم في الذكور.