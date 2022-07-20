صحة ورشاقة

البروفوسير كلود أبو: الروبوت حقق طفرة فى جراحات البروستاتا بدون مضاعفات

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القاهرة - سامية سيد - كشف البروفوسير كلود ابو رائد جراحة الروبوت الجراحى في فرنسا والعالم، أن هناك دراسات كثيرة لتشخيص أورام البروستاتا بدون عينة بالأشعات والمسح الذرى لتشخيص أورام البروستاتا، مؤكدا إنه يمكن علاج أنواع أورام البروستاتا بمتابعتهم فقط بعد عمل الفحوصات الجينية وبذلك التحليل الجيني مهم جدا للمرضى الذى يتطور لديهم المرض ببطء

 

وأضاف، إن العلاج المناعى يمكن استخدامه بدلا من الجراحة فى أورام البروستاتا، وبالتالى هناك احتمالية الشفاء، فى أنواع محددة فى أورام البروستاتا، وحاليا تم ادخال الروبوت الجراحى لأول مرة فى مستشفى جامعية حكومية، موضحا إن جراحة الروبوت تحسن نوعية حياة المرضى وخصوصا الحياة الجنسية لأنها تتأثر بمدى دقة العملية الجراحية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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