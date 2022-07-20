شكرا لقرائتكم خبر عن فى موسم الصيف.. 5 طرق لتجنب احتباس الماء فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشعور بالانتفاخ خاصة خلال فصل الصيف مشكلة شائعة، حيث يحدث احتباس الماء عادة عندما يكون هناك كمية زائدة من الماء فى أجسامنا عن الكمية المطلوبة، ويتكون جسمنا من 55% إلى 60% من الماء، وفى بعض الأحيان يمكن أن يؤدى الإفراط في الماء إلى تورم أجزاء مختلفة من الجسم مثل الساقين واليدين والعينين بشكل عام، وأثناء الحمل أو الحيض تمر معظم النساء باحتباس الماء، بصرف النظر عن ذلك يمكن أن يكون الملح المفرط، أو نمط الحياة الأقل نشاطًا، أو اتباع نظام غذائى سيئ من أسباب احتباس الماء في جسمك، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

5 طرق سهلة لتجنب احتباس الماء خلال فصل الصيف

1. لا مزيد من الأطعمة المالحة

عندما يعاني جسمك من ارتفاع مستوى الصوديوم، يميل جسمك إلى الاحتفاظ بمزيد من الماء، ونظرًا لأن الملح لديه القدرة على امتصاص الماء، فإنه يخزن الماء الزائد في أجزاء جسمك، لذلك عندما تشعر بالانتفاخ فإن تقليل تناول الملح من الأطعمة مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى يعد خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في تجنب احتباس الماء.

2. شرب الكثير من الماء

يؤدى الجسم المصاب بالجفاف إلى احتباس الماء، إذا كان جسمك محرومًا من الماء، فإن بعض أجزاء الجسم تنتفخ لأنها تخزن الماء لذا، فإن الطريقة السهلة للوقاية من احتباس الماء هى شرب الكثير من الماء، عادة 2-3 لترات كافية لشخص بالغ، كما أن شرب الماء يساعد فى طرد السموم والأملاح الزائدة من الجسم.

3. ابق نشيطا

نمط حياتنا غير المستقر سبب رئيسي لاحتباس الماء، عندما نحرك أجسادنا أو نحافظ على نشاطنا، يتم الحفاظ على مستوى الماء في أجسامنا ، فإن صعود الدرج بدلاً من المصعد أو المشي لبضع دقائق يساعد في منع احتباس الماء.

4. البوتاسيوم للحفاظ على مستوى الماء

تعد البطاطس والموز والعدس والسبانخ والبرتقال والفواكه الجافة مصادر رائعة للبوتاسيوم، إذا كانت مستويات البوتاسيوم والصوديوم في جسمك ليست في النسبة الصحيحة، يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالمياه، ومن ثم فإن تضمين هذه الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في نظامك الغذائي سيكون مفيدًا في تجنب احتباس الماء.

5. تحسين نظامك الغذائي

غالبًا ما يتسبب النظام الغذائي السيئ وغير المتوازن في احتباس الماء، ومن ثم فمن المهم تضمين المكونات الأساسية في نظامك الغذائي اليومي لتجنب هذا الوضع، قلل من الأطعمة المصنعة قدر الإمكان لأنها تحتوي على الكثير من السكر والملح، جرب تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الجزر والبنجر والأفوكادو والتفاح كلها غنية بالألياف، كل هذه الأطعمة تفرز الملح الزائد عن طريق التبول، وبالتالي تحافظ على جسمك خاليًا من الانتفاخ.