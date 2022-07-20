بيروت - نادين محمد - عملية شد البطن Abdominoplasty إحدى عمليات الجراحة التجميلية لعلاج ترهلات البطن ولنحت وصقل الجسم من أجل الحصول على قوام متناسق.

هي عملية ليست حكراً على النساء، يخضع لها الرجال أيضاً وإن كانت بنسب أقل، تصنف بالآمنة وذات فعالية عالية، ما يجعلها من أكثر عمليات التجميل شيوعاً.

بدأ القيام بعملية شد البطن لأول مرة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، تقوم على شد الجزء السفلي من البطن إلى أعلى، وسحب الجزء العلوي من البطن من خط الصدر إلى أسفل. أما الالتقاء يتم على الخط الفاصل بين الورك والبطن وفي المنطقة العليا من منطقة العانة.

غالباً ما يتم الجمع بين عملية شد البطن وشفط الدهون، إذ إن الأخيرة غير كافية لإعطاء البطن الشكل المسطح الخالي من الترهلات، فهي تقوم على التخلص من الدهون الفائضة في مناطق الجسم التي تتراكم فيها الخلايا الدهنية ويصعب التخلص منها باتباع الطرق التقليدية لفقدان الوزن، وذلك من خلال إحداث ثقب صغير في الجلد وإدخال أنبوب رفيع متصل بجهاز شفط للدهون.



يؤكد الأطباء أن عملية شفط الدهون وشد البطن ليست وسيلة لعلاج السمنة كما هو شائع لدى الكثير، فهي تهدف إلى التخلص من الشحوم الزائدة التي باءت محاولات التخلص منها بالفشل، سواء من خلال الحميات الغذائية أو التمارين الرياضية. ليس هذا فحسب، فعملية شفط الدهون بكميات كبيرة ، أي بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 كلغ محظورة في بعض البلدان، وتصنف بالعمليات الخطيرة.

نزول الوزن بعد عملية شد البطن

كم كيلو يخسر الجسم بعد الخضوع لعملية شفط الدهون وشد البطن؟

من يخضع لعملية شفط الدهون وشد البطن، سواء من الرجال أو النساء، عليه ألا يتوقع خسارة كبيرة من الوزن، فالمعدل المتوسط يتراوح بين 3.5 إلى 5 كلغ، وأي تغيير في الوزن، من شأنه أن يحدث بشكل تدريجي، وقد لا يلاحظ إلا بعد مرور 8 أسابيع من موعد إجراء العملية. الأمر عينه ينطبق على مقاسات منطقة البطن، ستقل تدريجياً بين فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، وذلك نتيجة الانتفاخ والتورم الذي عادة ما يصيب المنطقة بعد العملية.

ما بعد عملية شد البطن



بالمقابل، يحذر الأطباء من فرص محتملة لزيادة الوزن بعد هذه العملية بشكل كبير، لذا يوصون باتباع الإرشادات التالية:



• اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات والكربوهيدرات الصحية.

• التخفيف من السعرات الحرارية.

• الإكثار من شرب الماء.

• الإقلاع عن التدخين.

• تناول وجبات عدة في اليوم بحصص صغيرة وعدم إغفال أي منها، خاصة منها وجبة الفطور.

• المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.



ملاحظة من "الجميلة" قبل الخضوع لهذا العلاج، يجب استشارة طبيب مختص.

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