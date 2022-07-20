شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حيل يابانية للتخلص من الدهون الزائدة وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من الناس عن فقدان الوزن بسبب نمط الحياة المستقرة وقلة النشاط البدنى، وفى حين أن تناول الطعام بشكل متوازن وممارسة التمارين الرياضية اليومية هو المفتاح لإنقاص الوزن، إذا كنت غير قادر على الالتزام بها بسبب الحياة الفوضوية، فنحن نقدم لك هنا حيلًا يابانية سهلة للتخلص من تلك الوزن الزائد في جسمك، من المعروف أن الآسيويين وخاصة اليابانيين يعيشون حياة طويلة وسعيدة مصحوبة بمظهر جسدي متناغم، يكمن السر في طقوسهم الصحية الخاصة والتمارين السريعة، نقدم لك قائمة بأربع تقنيات يابانية ستساعدك في زيادة فقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

استهلك حصة من الخضار أولاً

تركز ثقافة الأكل اليابانية على تناول الخضار أولاً قبل تناول الأطعمة الأخرى، يمكن أن يشعرك تناول كمية جيدة من الخضار قبل وجبتك بالشبع ، وبالتالي التحكم في الحصة ، وفقًا لليابانيين ، فإن تناول الخضار على معدة فارغة يحفظ ارتفاع مستوى السكر في الجسم والأنسولين من إطلاق الكتلة ، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

امضغ طعامك بشكل صحيح

تؤمن تقنية فقدان الوزن اليابانية ببناء جسم صحي ويمكن أن يحفز عملية إنقاص الوزن ولهذا فهي تزيد من عملية التمثيل الغذائي من خلال تبني عادات صحية، هذه واحدة من أفضل الحيل للأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من الطعام ولا يمكنهم التحكم في حجم حصتهم، إن مضغ الطعام بشكل صحيح يجلب الشعور بالشبع ، فإنه يسهل عملية الهضم ، إذا لم تمضغ طعامك بشكل صحيح، فسيؤدي ذلك إلى صعوبة هضم الطعام لأن اللعاب لن يكون قادرًا على تكسير الطعام بشكل صحيح. تأكد من مضغ كل قضمة 30 مرة.

الحمامات الساخنة

تساعد الحمامات الساخنة في تحسين الدورة الدموية في الجسم ، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وزيادة سرعة الهضم وتساعد في إزالة السموم من المسام مما يساعد في إنقاص الوزن، في اليابان ، يستريح الناس في حمامات نصف الجسم لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة حيث يملأون الحوض بالنصف بحيث يكون مستوى الماء تحت منطقة القلب،كما توفر الحمامات الساخنة الاسترخاء الذي يعزز النوم بشكل أفضل ، وكل ذلك يساعد في إدارة الوزن.

لا تشرب الماء أو أي شراب أثناء تناول وجباتك

يمكن للوجبات التي تحتوي على الماء أن تضر بالجهاز الهضمي أو تعطله. كيف؟ يوازن الماء درجة الحموضة في حمض المعدة مما يجعل من الصعب للغاية على الجسم تكسير الطعام، في اليابان ، لا يضيف الناس عادةً الماء أو أي نوع من المشروبات إلى وجباتهم، وحتى إذا فعلوا ذل ، فإنهم يضيفون الحساء الساخن اللذيذ، تأكد أيضًا من أنه بخلاف الوجبات يمكنك الوصول إلى مشروبات صحية ومرطبة وتجنب أي أنواع شاي أو قهوة غنية بالكافيين.