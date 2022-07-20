شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سرطان الجلد وأعراضه والوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، والذي غالبًا ما يتطور ويظهر على الأماكن المعرضة للشمس، ويمثل نحو1.20 مليون حالة على مستوى العالم، ومن الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، ويمكن لهذا المرض أن يظهر في مناطق في الجسم لا تتعرض لأشعة الشمس.

في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الجلد وأنواعه وطرق الوقاية منه

المواقع الشائعة للإصابة بالمرض هي الوجه، وخاصة الأنف والخدين والأذنين وفروة الرأس والكتفين والذراعين واليدين.

قد يظهر سرطان الجلد على الجسم بعدة طرق مختلفة ومن أهم علامات المرض:

تغيير شكل الشامة

نمو على شكل قبة

رقعة مقرمشة

قرحة لا تلتئم وتشفى وتعود

الوقاية من مرض سرطان الجلد

1-تجنب التعرض لأشعة الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر

2- إجراء فحوصات للجلد في أوقات متقاربة وإخبار الطبيب عند وجود تغييرات

3- ارتداء ملابس واقية من أشعة الشمس

4- الحرص على تنفيذ فحوصات منتظمة للجلد بشكل دورى