شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. مشروبات تحافظ على صحتك وتحميك من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض التى يجب التعامل بطبيعة خاصة معها، لأنه قد يتسبب فى تعرضك للكثير من المضاعفات الصحية التى تزيد من فرص تعرضك للمضاعفات حال عدم التعامل بشكل سليم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس" أن تناول مشروب معين يمكن أن يقلل من مخاطر الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكر، ولذا فتوصل باحثون إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على العيش لفترة أطول.

وأضاف التقرير أن الباحثين لاحظوا تأثير طول العمر في المشاركين الذين شربوا القهوة، وحول ذلك أوضح مؤلف الدراسة الدكتور يوجي كوموريتا، من جامعة كيوشو، أن تناول القهوة والشاى الأخضر لمريض السكر مرتبط بشكل كبير بتقليل معدل الوفيات لجميع الأسباب.

وقامت الدراسة من خلال مراقبة صحة ما يقارب 5 آلاف شخص يعانون من مرض السكرى من النوع الثانى فى اليابان، وكان متوسط ​​أعمارهم 66 عاما وطُلب منهم تسجيل عدد المشروبات الساخنة التى يتناولونها يوميا، وكشفت الدراسة أن شاربي القهوة الذين يتناولون فنجانا واحدا في اليوم يقللون من خطر الوفاة بنسبة 19%، في حين أن تناول فنجانين على أساس يومي يقلل من المخاطر بنسبة 41%، لكن الاختلاف الأكبر كان بين المشاركين الذين تناولوا أربعة أكواب من الشاى الأخضر وكوبين أو أكثر من القهوة يوميا، حيث قللوا من خطر الموت المبكر بنسبة 63%.

وأكد الباحثون أن الراجح الأكبر لهذا الأمر هو أن مضادات الأكسدة والالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر والقهوة هما السبب.