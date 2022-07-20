شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من البارانويا.. اعرف الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البارانويا تعد من أحد الأمراض النفسية والعقلية، التى تستدعى ذهاب المصاب للطبيب، لأنه يعرض المحاطين به للإجهاد النفسى الشديد، ويصبح خطرا، وخلال التقرير التالى سنتعرف على هذا المرض من أعراض وأسباب وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ما هى البارانويا؟

من الأمراض العقلية النادرة، وتتسبب فى شعور المصاب بالتهديد بكل من يحيط به، ويعتقد المريض أنه مراقب من الجميع، وأن الجميع يتحدثون معه ضد مصلحته.

ما أعراض البارانويا؟

- يكون المصاب عدوانيا.

- عدائى.

- يقوم بإهانة الآخرين بسهولة.

- يعتقد أنه على حق دائما.

- يجد صعوبة فى الشعور بالاطمئنان والراحة النفسية.

- لا يتنازل أو يسامح.

- لا يقبل النقد من الآخرين.

- لا يثق فى الآخرين.

- يصبح محللا للسلوكيات الخاصة بالمحيطين.

ما هى أسباب الإصابة بالبارانويا؟

- الضغط النفسي والعصبي.

- قلة النوم.

- التعرض لفقدان الذاكرة.

- الإصابة بالشيزوفرينيا.

- أنه شخصية قلقة ومتوتر طوال الوقت.

كيف يتم علاج البارانويا؟

يعتمد العلاج على الذهاب للطبيب النفسى للتحدث معه، ويكون العلاج معرفيا وسلوكيا، وقد يتطلب الأمر فى بعض الأحيان أخذ بعض العلاجات التى تساعده على التحسن.

كما من الضرورى اتباع المريض نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا، مع ضرورة ممارسة الرياضة اليومية، وأخذ القسط الكافى من النوم.