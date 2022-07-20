شكرا لقرائتكم خبر عن الحساسية وارتفاع سكر الدم.. أضرار الإسراف فى تناول المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المانجو من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، فهى من الفاكهة الصيفية الحلوة مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ و سى و ك والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للكثيرين، كما أنها تحتوى على ألياف مفيدة للجهاز الهضمى وكذلك بكتيريا الأمعاء.

ووفقا لتقرير موقع healthline فإن الإسراف فى تناول المانجو يشكل خطرا على صحتك، ومن ضمن هذه الأضرار التالى:





يمكن أن تزيد المانجو سكر الدم

تحتوى الفاكهة على السكريات الطبيعية التى تزيد من مستويات السكر فى الدم عند تناولها بكميات كبيرة، أيضًا نظرًا لأن الفاكهة تؤكل بدون قشر، فإن محتوى الألياف فيها منخفض ما يجعل هضم الفاكهة أسرع وبالتالى زيادة مستويات السكر فى الدم.

يمكن أن يسبب المانجو الحساسية

تحتوى الفاكهة على بروتينات تشبه إلى حد كبير بروتينات اللاتكس والتى قد تكون سببًا للحساسية لكثير من الناس، يمكن أن تؤدى هذه الحساسية إلى الحكة واحمرار فى الجلد وفى الحالات الشديدة قد تسبب أيضًا مشاكل فى التنفس.

قد يؤدى المانجو أيضًا إلى زيادة الوزن:

من الصعب مقاومة فاكهة الصيف، لكن الفاكهة غنية بالسعرات الحرارية وقد تؤدى إلى زيادة الوزن، أيضًا قد يؤدى وجود السكريات إلى جانب السعرات الحرارية العالية إلى زيادة وزنك، لذلك يُنصح بالحد من عدد المانجو التى نتناولها فى اليوم.