شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الكولاجين.. منها تقوية العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكولاجين المكون الرئيسى للأنسجة الضامة، التى تتكون منها عدة أجزاء من الجسم، بما فى ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات، وله العديد من الوظائف المهمة، بما فى ذلك تقوية العظام، والكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة فى الجسم، ويمكن زيادة تناوله عن طريق تناول المكملات الغذائية أو تناول الأطعمة الحيوانية ومرق العظام، ومع ذلك قد لا يكون الامتصاص من الطعام بنفس كفاءة المكملات الغذائية، وفقا لما نشره موقع healthline.

الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين

توفر مكملات الكولاجين مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

1. قد يحسن صحة الجلد

يلعب دورًا في تقوية البشرة ، وكذلك في المرونة والترطيب، مع تقدم العمر ، وينتج الجسم كمية أقل من الكولاجين، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وتكوين التجاعيد ، ومع ذلك ، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التى تحتوى على الكولاجين قد تساعد فى إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والجفاف.

2. يخفف آلام المفاصل

يساعد الكولاجين فى الحفاظ على سلامة الغضروف، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذى يحمى مفاصلك، وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد فى تحسين أعراض هشاشة العظام وتقليل آلام المفاصل العامة.

3. يمنع فقدان العظام

مثلما يتدهور الكولاجين في الجسم مع تقدم العمر، تتدهور كتلة العظام أيضًا، وقد يؤدى هذا إلى حالات مثل هشاشة العظام، والتى تتميز بانخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد فى منع انهيار العظام الذى يؤدى إلى هشاشة العظام.

4. يزيد من كتلة العضلات

تشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين تساعد فى تعزيز كتلة العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من ساركوبينيا، وهو فقدان كتلة العضلات الذى يحدث مع تقدم العمر.

5. يعزز صحة القلب

فى دراسة استمرت 6 أشهر، تناول 31 من البالغين الأصحاء 16 جرامًا من الكولاجين يوميًا، لقد شهدوا انخفاضًا كبيرًا فى مقاييس تصلب الشرايين من بداية الدراسة إلى نهايتها.

6. الفوائد الصحية الأخرى

قد يكون لمكملات الكولاجين فوائد صحية أخرى، لكن لم تتم دراستها على نطاق واسع.

الشعر والأظافر

قد يؤدى تناول الكولاجين إلى زيادة قوة أظافرك عن طريق منع تقصفها، بالإضافة إلى ذلك قد يساعد شعرك وأظافرك على النمو لفترة أطول.

صحة الأمعاء

على الرغم من عدم وجود دليل علمى يدعم هذا الادعاء، يؤكد بعض الممارسين الصحيين أن مكملات الكولاجين يمكن أن تعالج متلازمة الأمعاء المتسربة، والتى تسمى أيضًا نفاذية الأمعاء.

فقدان الوزن

يعتقد المؤيدون أن مكملات الكولاجين قد تعزز فقدان الوزن وتسريع عملية التمثيل الغذائى، ومع ذلك لا توجد دراسات تدعم هذه الادعاءات.