شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لا ينصح بتناولها فى وجبة الإفطار.. أبرزها عالية الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار تعد من أهم الوجبات التى يجب تناولها بشكل صحى يوميا للحصول على النشاط والحيوية فى الجسم، ويتناول بعض الأشخاص أطعمة غير صحية، تزيد من فرص تعرضك للتخمة ومشاكل فى الجهاز الهضمى، سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر صحيفة "إزفيستيا".

وأعلن الدكتور يفجينى أرزاماستسيف، خبير التغذية، أن تناول اللحوم الدهنية فى وجبة الإفطار يعد من الأمور الخطيرة على الصحة العامة، ونجد أن العديد من الأشخاص يسعون لتناول مثل هذه الأطعمة.

وأوضح خبير التغذية أن الأطعمة الأكثر ضررا عند تناولك لها فى الصباح أى خلال وجبة الإفطار هى التى يصعب هضمها، ومنها اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الدهون، ولذا يجب استبعدها من وجبة الإفطار، بالإضافة إلى عدم تناول الأطباق المعقدة مثل المكرونة التى يتم إضافة المشروب أو الجبن والزبدة عليها لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون التي يصعب هضمها، وتمثل خطرا على الجهاز الهضمي، وأيضا سعراتها الحرارية عالية.

وحث خبير التغذية على تناول هذه الأطعمة فى وجبة الفطور ومنها الشوفان أو جبن القريش أو العجة من 2-3 بيضات، والقليل من الخبز.