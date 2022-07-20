ماذا تعرف عن فرط النوم مجهول السبب؟

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القاهرة - سامية سيد - يشعر الأشخاص المصابون بفرط النوم مجهول السبب بالنعاس المفرط طوال الوقت، حتى بعد قضاء ليلة كاملة من الراحة، وهو اضطراب نوم عصبى يجعلك تشعر بالتعب الشديد أثناء النهار، ويجعلك ترغب فى النوم وتجد صعوبة فى البقاء يقظًا أثناء النهار، حتى لو حصلت على ساعات من النوم أو أخذت قيلولة، فلن تستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش، وفقا لما نشره موقع WebMD.

أعراض فرط النوم مجهول السبب

النعاس المفرط أثناء النهار

النوم من 9 إلى 11 ساعة أو أكثر من كل 24 ساعة

صعوبة فى الاستيقاظ فى الصباح أو من القيلولة

خمول للنوم أو "ثملة النوم"، حيث تشعر بالترنح وتقضي وقتًا صعبًا في العمل

النضال فى القيام بالأنشطة اليومية العادية

لا تشعر بالراحة بعد النوم أو القيلولة

الصداع

وتظهر أعراض فرط النوم مجهول السبب عادةً فى سنوات المراهقة أو أوائل العشرينات، لكن يمكن أن تبدأ حتى فى مرحلة مبكرة من الطفولة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، تبدأ الأعراض في وقت لاحق في مرحلة البلوغ، وبعض الأشخاص الذين يعانون من فرط النوم لديهم أيضًا فرد من العائلة يعانى من نفس المشكلة أو يعانى من حالة نوم أخرى مثل النوم القهرى.

وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بـ فرط النوم أيضًا مستويات منخفضة من مادة الهيستامين الكيميائية في الدماغ، والتى يطلقها الجهاز المناعى لمحاربة المواد الضارة، ويسبب الهيستامين أيضًا العديد من أعراض الحساسية، وقد يحدث أيضًا بسبب عدوى أو تلف في الدماغ أو حالات مثل القلق أو الاكتئاب.

علاج فرط النوم مجهول السبب

الهدف من علاج فرط النوم هو تخفيف الأعراض، وتمت الموافقة على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وأكسيدات الصوديوم (Xywav) لعلاج فرط النوم عند البالغين، ويعتقد أنه يعمل من خلال مواد كيميائية مثل الدوبامين ومسارات الدماغ التي تشارك في اليقظة، و قد يصف الأطباء أيضًا نفس الأدوية المستخدمة للمساعدة في النوم.