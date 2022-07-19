شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاج باستخدام بلازما النقاهة لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطوى تقنية العلاج ببلازما النقاهة على استخدام دم الأشخاص الذين تعافوا من المرض من أجل مساعدة الآخرين على التعافى، وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا لاستخدام بلازما النقاهة عالية الأجسام المضادة لعلاج كوفيد 19، ويمكن استخدامه مع بعض الأشخاص بالمستشفى إثر إصابتهم بكوفيد 19 ممن هم فى مرحلة مبكرة من مرضهم أو ممن لديهم ضعف فى جهاز المناعة، وفقا لما نشره موقع mayoclinic.

ويمكن إعطاء بلازما النقاهة لمرضى كورونا ممن هم فى مرحلة مبكرة من المرض أو أولئك المصابين بضعف فى جهاز المناعة، وقد تساعد بلازما النقاهة المرضى على التعافى، وقد تخفف حدة المرض أو مدته، ولم يختبر الباحثون خطر انتقال عدوى كوفيد 19 عن طريق بلازما النقاهة، لكن يعتقد الباحثون أن الخطر منخفض لأن متبرعي البلازما قد تعافوا تمامًا من العدوى.

مخاطر العلاج ببلازما النقاهة :

- تضرر الرئة وصعوبة التنفس

- انتقال العدوى، مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B و C

لكن خطر التعرض لأنواع العدوى هذه منخفض، ويجب اختبار الدم المتبرع به للتأكد من سلامته، و قد يصاب بعض الأشخاص بمضاعفات خفيفة، أو قد لا يصابون بأي مضاعفات على الإطلاق.

وتشير البيانات المستمدة من العديد من التجارب السريرية والدراسات إلى أن البلازما عالية الأجسام المضادة قد تقلل من شدة مرض كوفيد 19 أو تقصّر مدته لدى البعض عند إعطائها لهم فى مرحلة مبكرة من المرض أو لدى المصابين بضعف جهاز المناعة، لكن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث للتأكد من فعالية بلازما النقاهة في علاج كوفيد 19.