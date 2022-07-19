شكرا لقرائتكم خبر عن ليست كل البروتينات مفيدة.. دراسة تحدد أسوأ نوع لصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتينات هى اللبنيات الأساسية للحياة ولذلك فإنها تعتبر من العناصر الغذائية الكبيرة التى يمكن أن تصنع العجائب للصحة العامة، لكن يحتاج المرء إلى توخى الحذر عند اختيار مصدر حيوانى للبروتينات لصحة القلب.

ووفقا لموقع timesnownews يعتقد الكثيرون أنه لا يمكن الحصول على البروتينات إلا من مصادر حيوانية مثل الدجاج أو اللحوم أو الأسماك أو البيض أو منتجات الألبان، ومع ذلك، هناك العديد من المصادر النباتية أيضًا مثل الحمص والتوفو وفول الصويا التى تحتوى على الكثير من المغذيات الكبيرة.

لكن الحديث عن بروتينات حيوانية غالبًا ما يخلط الناس بين الخيارات غير الصحية والخيارات الصحية - على سبيل المثال الخلط بين اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي واللحوم الباردة واللحوم المصنعة في حين أن الأول يقدم بروتينات جيدة النوعية، فإن الأخير ملىء بالبروتينات والدهون المشبعة والصوديوم يمكن أن يضر القلب.

لماذا اللحوم المصنعة ضارة للقلب

اللحوم المصنعة - كما يوحى الاسم - تمر بعدة عمليات قبل ظهورها على طبقك. من التمليح إلى التدخين إلى المعالجة، كما أن نسبة الدهون المشبعة العالية إلى جانب الصوديوم تجعلها عاملاً دافعًا لزيادة الوزن والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، إذا تم التغاضى عن تناول هذه الأطعمة لفترة طويلة ، فقد يؤدى تناول هذه الأطعمة لفترات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

ما كمية اللحوم المصنعة الآمنة؟

يقول الخبراء إنه يجب ألا يحصل المرء على أكثر من 10% من إجمالى السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة ولا يزيد عن 2300 ملليجرام من الصوديوم فى المرة الواحدة، وهذا يعنى أنه لا يوجد أكثر من ثلاث شرائح من لحم الخنزير المقدد المطبوخ فى اليوم، حيث إنه يعطى 345 مجم من الصوديوم، و7.75 جرام من البروتينات، و2.38 جرام من الدهون المشبعة فى 95 سعر حرارى.