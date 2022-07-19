شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التطعيمات التى يحتاجها البالغون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدوم العديد من اللقاحات التى تلقيناها كأطفال لخلق مناعة ضد الأمراض المعدية مدى الحياة، لكن ليس جميعها، وعلى سبيل المثال توصى اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) بإعطاء لقاح فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV) لجميع الإناث البالغات حتى سن 26، وتدعو إلى تطعيم الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا حتى 21 سنة الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، كما يتم تحديث لقاح الدفتيريا بلقاح جديد ثم بجرعات معززة كل 10 سنوات للحفاظ على المناعة، وفقا لما نشره موقع WebMD.

وهناك أسباب أخرى لضرورة تحصين الكبار:

بعض البالغين لم يتلقوا التطعيمات وهم أطفال.

تتغير توصيات اللقاحات واللقاحات على مر السنين، وقد لا تتوفر لقاحات معينة عندما كان بعض البالغين أطفالًا.

يمكن أن تتلاشى المناعة بمرور الوقت.

مع تقدمنا ​​في العمر نصبح أكثر عرضة للأمراض الخطيرة التي تسببها العدوى الشائعة مثل الأنفلونزا.

كشخص بالغ قد يعمل في مجال الرعاية الصحية أو مهنة أخرى تعرضه لخطر التعرض بالأمراض المعدية.

أولئك الذين هم على اتصال وثيق بأشخاص معرضين لخطر الإصابة بالعدوى

الأسرة والأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

ويمكن أن يكون الهربس مرضا مؤلما لذلك يجب تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر والأشخاص الذين ليس لديهم دليل على وجود مناعة والذين يعرف أنهم معرضون لخطر التعرض ضد القوباء المنطقية.

كما يوصى بإعطاء جرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) للبالغين في فئات عمرية معينة ومع بعض عوامل الخطر، ويمكن اعتبار البالغين الذين ولدوا قبل عام 1957 محصنين ضد الحصبة والنكاف.

ويوصى باستخدام لقاح التهاب الكبد B للبالغين الذين يسعون للحماية من التعرض لالتهاب الكبد B، ويجب تطعيم أي شخص بالغ يعمل في بيئات شديدة الخطورة مثل عيادات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو مراكز إعادة التأهيل من تعاطي المخدرات ضد التهاب الكبد B، و يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال السلامة العامة والاتصالات المنزلية.

ويجب أن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا على لقاح الالتهاب الرئوى إذا كانوا يعانون من حالات طبية معينة أو إذا كانوا مدخنين، ويجب أن يتلقى جميع البالغين الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر جرعة واحدة من لقاح PPSV23.