شكرا لقرائتكم خبر عن خالية من المواد الكيميائية.. فوائد صحية لشرب الماء فى الأوانى الفخارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما استخدم أجدادنا الأوانى الفخارية لطهى الطعام وكذلك تخزين المكونات والمواد الأخرى، ولكن اليوم ازداد تفضيل المعادن والسيراميك غير اللاصقة، واستحوذت هذه على الأوانى الفخارية، وبالمثل كانت الأوانى الفخارية تستخدم لتخزين مياه الشرب بدلاً من مرشحات المياه المستخدمة اليوم.

ووفقا لتقرير موقع "medical Express لا تساعد المياه المخزنة فى أوانى فخارية فى الحفاظ على الماء باردًا فحسب، بل لها فوائد صحية أيضًا.





فوائد شرب الماء من الأواني الفخاريةالأواني الترابية تبريد طبيعيالأواني الفخارية عادة ما تكون مسامية بطبيعتها ما يساعد على إبقاء المياه المخزنة باردة أثناء ظروف الحرارة الشديدة، وقد ترغب في تخزين المياه في هذه الأواني الفخارية بدلاً من الثلاجة.





الأواني الترابية خالية من المواد الكيميائية

يمكنك استخدام الزجاجات البلاستيكية لتخزين المياه المصنوعة من المواد الكيميائية، ومع ذلك، فإن الأواني الفخارية خالية من المواد الكيميائية كما أنها تمنع دخول السموم إلى الجسم.





مياه القدر الترابية قلوية فى الطبيعة

الماء فى وعاء فخارى قلوى بطبيعته، وبالتالى فهو يساعد فى الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجينى فى الجسم، إذا كان توازن درجة الحموضة فى الجسم مضطربًا ، أو أصبح حامضيًا جدًا ؛ قد يكون لديك مشاكل في الجهاز الهضمي أو مشاكل في المعدة.





ماء القدر الترابي مفيد للحلق

إذا كنت تعاني من الربو أو البرد فإن شرب الماء من الثلاجة قد يؤدي إلى تفاقم حالتك، ومع ذلك فإن شرب الماء من وعاء فخارى مفيد لحلقك لأنه ليس شديد البرودة ودرجة حرارته مثالية لن تهيج الحلق.