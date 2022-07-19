شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أمريكى ينجح فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا من بيض الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الباحثون فى جامعة كاليفورنيا من إنتاج أجسام مضادة لكورونا من بيض الدجاج، ويمكن استخدام الأجسام المضادة التى يتم إنتاجها من البيض لعلاج Covid-19 أو كإجراء وقائى للأشخاص المعرضين للمرض.

قال رودريجو جالاردو، أستاذ طب الدواجن، قسم صحة السكان والتكاثر فى كلية الطب البيطرى بجامعة كاليفورنيا فى ديفيس وفقا لمجلة Viruses: "يكمن جمال النظام فى أنه يمكنك إنتاج الكثير من الأجسام المضادة فى الطيور، بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة لإنتاج هذه الأجسام المضادة فى الدجاج، يمكن تحديثها بسرعة كبيرة باستخدام مستضدات محدثة لزيادة مناعة الدجاج، ما يسمح بالحماية من السلالات المتغيرة الحالية".

ووفقا لموقع healthcare تنتج الطيور نوعًا من الأجسام المضادة يسمى IgY، يمكن مقارنته بـ IgG في البشر والثدييات الأخرى، لا يسبب الأجسام المضادة من الدجاج IgY الحساسية أو يتسبب فى حدوث تفاعلات مناعية عند حقنه فى الإنسان، ويظهر IgY فى كل من مصل الطيور وفى بيضها.

وقال الباحثون إنه عندما تضع الدجاجة نحو 300 بيضة سنويًا، يمكنك الحصول على الكثير من الأجسام المضادة من الدجاج.

وحصن الفريق الدجاج بجرعتين من ثلاثة لقاحات مختلفة بناءً على بروتين كورونا أو مجال ربط المستقبلات، وقاموا بقياس الأجسام المضادة في عينات الدم من الدجاج وصفار البيض بعد ثلاثة وستة أسابيع من آخر تحصين.

وتم اختبار الأجسام المضادة المنقاة لقدرتها على منع فيروس كورونا من إصابة الخلايا البشرية في المركز الوطني للدفاع البيولوجي والأمراض المعدية في جامعة جورج ميسون في فيرجينيا.

ويحتوي كل من البيض والأمصال من الدجاج المحصن على أجسام مضادة تعرفت على فيروس كورونا، وقال الباحثون إن الأجسام المضادة من المصل كانت أكثر فاعلية في تحييد الفيروس، ربما بسبب وجود المزيد من الأجسام المضادة في الدم بشكل عام.

ويأمل الفريق في نشر هذه الأجسام المضادة في علاج وقائي، مثل الرذاذ، يمكن استخدامه من قبل الأشخاص المعرضين لخطر التعرض لفيروس كورونا.