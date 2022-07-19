شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب ألا تأكلها بعد الساعة 6 مساءً للحفاظ على وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصبح الجهاز الهضمي أضعف في وقت متأخر من المساء، لذلك، اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون بعد الساعة 6 مساءً، وكذلك فإن تناول الطعام الخفيف يساعدك فى الحفاظ على أمعاء صحية، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب ألا تتناولها بعد الساعة 6 مساءً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". أطعمة يجب ألا تأكلها بعد الساعة 6 مساء الأغذية المجمدةتتكون الأطعمة المجمدة من الزيوت المهدرجة والسكر والملح والكثير من السعرات الحرارية لذلك قد يعيقون أهداف إنقاص الوزن وبالتالي يجب تجنبها لأن قيمتها الغذائية قليلة أيضًا.





المشروبات الغازيةتحتوي هذه المشروبات على الكثير من الصودا والسكر التي تزيد من السعرات الحرارية في الجسم لذا لا يجب تناول المشروبات الغازية بعد الساعة 6 مساءً. الجبنةتحتوي الجبنة على كميات هائلة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم تجنب تناولها فى المساء. الآيس كريميحتوي على الكثير من السكر وبالتالي فهو عائق كبير في رحلة إنقاص الوزن. اللحوم الحمراءعلى الرغم من أنها مليئة بالبروتين، يجب تجنب لحم الضأن خلال ساعات متأخرة، حيث يحتوي على كميات عالية من الدهون لذلك تجنب تناولها.

البطاطس المقليةلاحتوائها على الدهون المشبعة والكوليسترول، يجب تجنب البطاطس المقلية بعد الساعة 6 مساءً إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. الكاتشبالكاتشب يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز وبالتالي فهو معبأ بالسكر على الرغم من أنه مكمل أساسي مع وجبات مختلفة، إلا أنه ضار إذا تم تناوله في الليل. فشار الميكروويفعلى الرغم من أن الفشار هو وجبة خفيفة شهيرة للاستمتاع بها، إلا أنه لا يجب تناولها بشكل كبير، لأنه مخزن للدهون غير المشبعة والملح.