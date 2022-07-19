شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحمام بالماء الساخن هو الأفضل حتى فى فصل الصيف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشتاء، لا يوجد خيار سوى اتخاذ الاستحمام بالماء الساخن، ولكن لم تكن تعلم أن أخذ حمام الماء الساخن حتى في الصيف مفيد جدًا للصحة.

ووفقًا لتقرير موقع "timesnownews " الاستحمام بالماء الساخن مفيد أكثر في أشهر الصيف الحارة لأنها تساعد على التعافي والاحتقان خاصة عندما تنام مع تشغيل مكيف الهواء، فقد ينتهي بك الأمر بالعطس والسعال بسبب انخفاض مفاجئ وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

هناك العديد من الفوائد الأخرى للاستحمام بالماء الساخن في جميع الفصول:

راحة العضلات

تيبس العضلات لأسباب مختلفة - الموقف الخاطئ أو الإصابة أثناء ممارسة الرياضة، بينما يجب عليك في الحالات القصوى زيارة الطبيب، بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن في تخفيف العضلات وفكها، وتخفيف الألم بدون دواء.

يريح الضغط العصبى

خلال فصل الصيف، تحتم درجات الحرارة المرتفعة تشغيل مكيف الهواء طوال النهار والليل، وبمجرد خروجك من الغرفة الباردة، لا بد أن تصاب بعدوى عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فجأة حيث يكون الجو حارًا بالخارج، يسبب القلق الشديد وعدم الراحة للجسم. لذلك ، من الأفضل الاستحمام بماء ساخن لتقليل التوتر والحصول على ليلة نوم جيدة لتشعر بتحسن.

يقلل من آلام الدورة الشهرية

يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن أيضًا في تقليل آلام الدورة الشهرية الشديدة التي تعاني منها النساء كل شهر، تساعد الحرارة في تقليل الالتهاب في الأوردة.

ينظف البشرة

يمكن أن يساعد الماء الساخن في تنظيف البشرة بشكل أفضل عن طريق فتح المسام التي تنسد بسبب الدهون الزائدة والأوساخ، يؤدي انسداد المسام إلى ظهور البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء.

حالات أقل من الصداع النصفي

الصداع النصفي موسمي ، ومع ذلك ، فهو مزعج للغاية، يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن في تقليل الصداع المزمن والصداع النصفي، مما يمنحك راحة فورية.