فوائد ماء الزعفران: 4 أسباب تجعل ماء الزعفران مفيداً لجسمك

بيروت - نادين محمد - يعد ماء الزعفران مليئاً بالعديد من الفوائد الصحية تجعل عليك تضمينه في نظامك الغذائي، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من العديد من المشكلات الصحية. إليك أهم فوائد ماء الزعفران.

1.تعزيز صحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران على الحماية من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة للحصول على بشرة صحية تناول ماء الزعفران، فهو يحسن ملمس بشرتك ولمعانها.

2. يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

متلازمة ما قبل الحيض (PMS) هي مصطلح يستخدم لوصف مجموعة متنوعة من الأعراض التي تظهر قبل اليوم الأول من الدورة الشهرية، ويعتبر الزعفران مفيداً في تقليل الانزعاج أثناء الدورة الشهرية، وأعراض الدورة الشهرية، وكذلك في المساعدة في الحفاظ على التوازن الهرموني.

يساعد في علاج أعراض الدورة الشهرية. النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-45 عاماً، كان تناول 30 ملغ من الزعفران يومياً أكثر فعالية من العلاج الوهمي في علاج أعراض الدورة الشهرية، مثل التهيج والصداع والرغبة الشديدة والألم.

وجدت دراسة أخرى أن استنشاق الزعفران ببساطة لمدة 20 دقيقة ساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية مثل القلق، وخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول.

3. فوائد الزعفران

يعمل الزعفران كمضاد للأكسدة يمكن أن ينقذ خلايانا من الإجهاد التأكسدي وتلف الجذور الحرة . Crocetin وsafranal وkaempferol هي بعض من مضادات الأكسدة هذه. يحمي ماء الزعفران خلايا الدماغ من زيادة الضرر، ويقلل من الالتهابات، ويحسن الشهية، ويساعد في إنقاص الوزن؛ لأن هذه المواد لها خصائص مضادة للاكتئاب.

4. من السهل إضافته إلى نظامك الغذائي

يتناسب الزعفران بشكل جميل مع الأطعمة اللذيذة مثل الحلوى والريزوتو وأطباق الأرز الأخرى، نظراً لأنه يتمتع بنكهة ورائحة حساسة عند استخدامه باعتدال. يعد نقع الزعفران في ماء دافئ ولكن ليس مغلياً هو أفضل طريقة لإبراز النكهة المميزة للزعفران.

كيفية صنع ماء الزعفران

ماء الزعفران هو مجرد ماء دافئ يتم خلطه مع عدد قليل من خيوط الزعفران. كل ما تحتاجينه هو نقع اثنين إلى ثلاثة خيوط من الزعفران في الماء طوال الليل، ثم تناول هذا الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

المصدر: .thehealthsite

ملاحظة من"الجميلة" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

اقرئي أيضا : الزعفران يستخدم للدواء والعطور والطهي