شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الالتهاب.. إليك أفضل 5 مكسرات هتقلل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لما تأكله تأثير مباشر على صحتك اليومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالالتهابات، من المهم الحفاظ على مستويات الالتهاب منخفضة لمنع تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف وأمراض المناعة الذاتية والمزيد، حتى أصغر تغيير في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك مثل رش بعض المكسرات فوق وجبتك ، من المعروف أن هذه المكسرات الخمس هي الأفضل لتقليل الالتهاب بسبب المؤشرات الحيوية المضادة للالتهابات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

عين الجمليعد عين الجمل أحد أفضل أنواع الجوز لتقليل الالتهاب نظرًا لتركيزه العالي من حمض ألفا لينولينيك (ALA) - وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بتأثيرها القوي في مكافحة الالتهابات، خلصت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن تناول عين الجمل يوميًا يمكن أن يقلل من تركيز العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية، ويوصى به لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لوزمقارنة بالمكسرات الأخرى، يحتوي اللوز على كمية أعلى من الألياف بثلاثة جرامات، ولا يساعد استهلاك ما يكفي من الألياف خلال اليوم في إدارة الوزن وخفض الكوليسترول فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

يشتهر اللوز أيضًا بكونه مصدرًا غنيًا لفيتامين E، ووفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني باللوز يمكن أن يساعد في تقليل علامات الالتهاب.

الفول السودانييحتوي الفول السوداني أيضًا على نسبة عالية من الأرجينين ، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات. وفقًا لمهندسي الطب الحيوي في جامعة ديوك، يمكن أن يساعد بناء العضلات في الآثار الضارة للالتهاب المزمن على المدى الطويل.

بندقيعتبر البندق ثاني أغنى مصدر للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ويعرف بأنه غذاء ممتاز مضاد للالتهابات، يشير الطب المؤكسد وطول العمر الخلوي إلى أن البندق هو أيضًا غذاء ناقص شحميات الدم ، مما يعني أنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة وهو خيار جيد لصحة القلب نظرًا لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار - المرتبط بشكل شائع بزيادة الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة .





فستقالفستق غني بمضادات الأكسدة المتعددة ومعروف بقدرته على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وفقًا لمجلة التغذية يسبب الإجهاد التأكسدي خللاً في أنواع الأكسجين التفاعلية، ما قد يؤدي إلى التهاب مزمن، النظام الغذائي الغني بالبوليفينول، مثل النوع الموجود في الفستق - هو المفتاح لتقليل الإجهاد التأكسدي والنشاط الالتهابي.