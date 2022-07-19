شكرا لقرائتكم خبر عن قوى جهازك الهضمى وتناول هذه الأطعمة أبرزها الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة الغنية بالألياف تعد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجهاز الهضمي للجسم، ولذا تناوله لمثل هذه الأطعمة يساهم بشكل كبير في جعل الجهاز الهضمي يعمل بشكل جيد، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " لايف ساينس"، سنتعرف علي أبرز وأهم هذه الأطعمة ومنها:

الشوفان

يعد من الألياف قابلة للذوبان، يمكنك تناوله كوجبة إفطار صحية تساعد في الحفاظ علي الجهاز الهضمي.

البازلاء

تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، ولذا فهي م الأطعمة المفيد للمعدة والأمعاء.

الفاصوليا البيضاء

تحتوي علي الألياف القابلة للذوبان، ولذا يمكنك تناولها كشوربة أو مشوية في الفرن للحصول علي فوائدها.

التفاح

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وهذا الأمر يجعله وجبة خفيفة مثالية ، ولذا عليك أخذه في حقيبتك كوجبة تشعرك بالشبع وتحافظ علي صحة معدتك وأمعائك.

البرتقال

يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان ، فهو من الفواكه المثالية التي ينصح بتناولها بعد العشاء، فيساعد فيتامين C الموجود فيها على امتصاص الحديد .

الجزر

يحتوي علي الألياف القابلة للذوبان، أضف بعض الجزر المبشور إلى طعام تتناوله.

القرنبيط

يحتوي هذا على ألياف غير قابلة للذوبان، ولذا تناوله يعد خيارا جيدا للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي.