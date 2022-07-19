شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعملى دايت.. اعرفى أفضل أنواع الأرز لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي الأرز في العديد من الأشكال المختلفة، وكلها لها تركيبتها الفريدة من العناصر الغذائية والمعادن والفوائد الصحية، وبينما قيل للكثير منا أنه لا يمكننا الاستمتاع بالأرز كجزء من خطة صحية لإنقاص الوزن، فإن هذا ليس صحيحًا، يمكن دمج الأرز في نظامك الغذائي بإيجاد الأنواع الصحيحة بدلاً من تجنبه تمامًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الأرز الأبيض إذا كنت ترغب في إنقاص دهون البطن، فقد ترغب في تجربة أنواع أخرى من الأرز أقل معالجة ولا تزال تحتوي على العناصر الغذائية الخاصة بها، "أسوأ" أنواع الأرز لفقدان الدهون في البطن هو الأرز الأبيض، فهو يتم معالجته بشكل أكبر، ما يعني أنه سيفقد بعض العناصر الغذائية في مرحلة المعالجة. يحتوي الأرز الأبيض أيضًا على أقل الألياف لكل وجبة وأعلى نسبة كربوهيدرات مقارنة بالأرز الأسود والأرز البني، لن تساعدك الألياف المنخفضة على الشعور بالشبع وستجعلك في النهاية تشعر بالجوع بشكل أسرع قليلاً، إذا كنت تركز على فقدان دهون البطن، التزم باللون البني أو الأسود، لأن هذه الأرز تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

الأرز البنييحتوي الأرز البني على قدر كبير من العناصر الغذائية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه أرز كامل الحبوب، إنه غني بالألياف وفيتامينات ب والزنك والمغنيسيوم، الألياف مفيدة لفقدان الوزن لأنها تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ويمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، يمكن أن يساعد الأرز البني أيضًا في تحسين عملية الهضم وكذلك تغذية البكتيريا الصحية في أمعائك .



الأرز الأحمرالأرز الأحمر هو نوع آخر شائع من الأرز الذي يعتبر من الحبوب الكاملة، إنه أحد أصح أنواع الأرز التي يمكنك تناولها ، خاصةً عندما تحاول إنقاص الوزن، إنها مليئة بالألياف والبروتين ، وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة التي يمكن أن تساعد جسمك على محاربة الجذور الحرة . الأرز الأسود الأرز الأحمرالأرز الأحمر هو نوع آخر شائع من الأرز الذي يعتبر من الحبوب الكاملة، إنه أحد أصح أنواع الأرز التي يمكنك تناولها ، خاصةً عندما تحاول إنقاص الوزن، إنها مليئة بالألياف والبروتين ، وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة التي يمكن أن تساعد جسمك على محاربة الجذور الحرة . الأرز الأسود يحتوي الأرز الأسود على أعلى مستوى من مضادات الأكسدة من بين جميع أنواع الأرز ، وذلك بفضل محتوى الأنثوسيانين ، وهو مضاد قوي للالتهابات.،كما أنه يحتوي على كمية جيدة من البروتين (10 جرام في كوب واحد مطبوخ)، يساعد البروتين بناء العضلات أثناء حرق الدهون أيضًا، كما أنه يساعدك على الشعور بالتحسن بشكل عام ، يحتوي على كمية جيدة من الألياف فيه، الألياف والبروتين ستساعدك على الشعور بالشبع وعدم الوصول إلى وجبات خفيفة غير صحية.

الأرز البريالأرز البري هو نوع من العشب شبه المائي، لذلك فهو تقنيًا مزيج من أربعة أنواع مختلفة من العشب وفقًا لمراجعات التغذية ، يُعرف الأرز البري بأنه حبة كاملة مليئة بالفيتامينات والمغذيات والألياف وأنواع متعددة من مضادات الأكسدة، من المعروف أيضًا أنه يساعد في إدارة ملامح الدهون وصحة القلب والوزن.