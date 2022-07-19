شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية تدل على إصابتك بخراج الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خراج الأسنان سببًا رئيسيًا لزيارة طبيب الأسنان وبدون علاج فوري، يمكن أن يكون لهذه الحالة تداعيات خطيرة على صحة الفم والجسم بالكامل، لكن يمكن أن يساعدك فهم العلامات التحذيرية للعدوى وخراج الأسنان في تجنب مشاكل صحة الفم الشديدة وطويلة الأمد، في هذا التقرير نتعرف على علامات تحذيرية تدل على إصابتك بخراج الأسنان، بحسب موقع " mccarldental".

ما هو خراج الأسنان؟

خراج الأسنان هو حالة طارئة مؤلمة وخطيرة في الأسنان، وهو عبارة عن عدوى بكتيرية ينتج عنها صديد يسبب الألم والتورم، الأمر الذي يحتاج إلى عناية فورية.

تحدث العدوى في أو حول جذر السن الذي يحتوي على أوعية دموية وأعصاب ونسيج ضام يمكن أن يحدث الخراج أيضًا بين اللثة والأسنان.

يحدث خراج الأسنان بشكل شائع بسبب تسوس الأسنان المتقدم أو تلفها، والذي قد ينشأ من الأسنان المكسورة أو المكسورة التي تصاب بالعدوى ، أو تآكل المينا الذي يسمح للبكتيريا بدخول السن، أو تجويف الأسنان غير المعالج.

يمكن أن يتسبب مرض اللثة طويل الأمد وغير المعالج أيضًا في حدوث خراج، خاصةً في الشكل المتقدم من حالة صحة الفم التي تسمى التهاب دواعم الأسنان.

في الحالات الشديدة الخطورة ، تنتشر العدوى من خراج الأسنان من جذر السن إلى عظام الفك الداعمة للأسنان ، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان أو السماح للعدوى بالانتشار في جميع أنحاء الجسم.

علامات وأعراض خراج الأسنان

يجب أن تبحث عن علاج لخراج الأسنان في أسرع وقت ممكن لتجنب انتشار هذه العدوى تتضمن بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أنك تتعامل مع خراج الأسنان ما يلي:

وجع أسنان شديد أو ألم أسنان مصحوب بضغط خفيف وألم وخفقان أو ألم حاد

حُمى

ألم أثناء المضغ أو بدونه

احمرار وانتفاخ اللثة

في الالتهابات المتقدمة تورم في الفك

حساسية الأسنان لتغير درجة الحرارة - ساخن أو بارد

قرحة مفتوحة ومفرغة في اللثة قد تسبب أيضًا طعمًا مرًا في الفم

رائحة الفم الكريهة