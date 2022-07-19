شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المناعة: الأطعمة الـ5 التي يمكن أن تؤثر على مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الطعام جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي ومن المهم أن تأكل النوع الصحيح من الطعام للحفاظ على صحتك، فالغذاء له القدرة على علاج الأمراض ومكافحة الالتهابات، ومع ذلك فإنه أيضًا لديه القدرة على أن يكون سببًا للعديد من الأمراض، لذلك، من المهم أن تأكل النوع الصحيح من الطعام الذي سيساعد في الحفاظ على الجسم سليمًا وصحيًا.

يمكن أن يؤثر الطعام على جهاز المناعة وفقا لموقع " webmd"، وبالتالي، من المهم أن نأكل طعامًا غنيًا مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ومع ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة أيضًا.

ألقِ نظرة هنا على الأطعمة التي تؤثر على جهاز المناعة:

الطعام المقلي

الطعام المقلى له القدرة على إحداث التهابات وتلف خلوي للجسم، يمكن أن تؤدي هذه المركبات أيضًا إلى اضطراب عملية أكسدة الجسم مما قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

اللحوم المصنعة

مثل الكثير من الأطعمة المقلية، تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على مواد قد تزعج جهاز المناعة في الجسم، هذه الأطعمة غنية أيضًا بالدهون التي قد تزعج جهاز المناعة، واللحوم المصنعة غنية أيضًا بالمواد الحافظة التي قد تؤدي إلى الالتهابات.

الأطعمة والمشروبات السكرية

من المعروف أن ارتفاع نسبة السكر في الطعام يسبب العديد من الأمراض مثل السمنة ومرض السكري، ليس ذلك فحسب، يمكن أن يؤثر المحتوى العالي من السكر في الأطعمة والمشروبات على جهاز المناعة أيضًا.

دهون أوميجا 6

تعتبر كل من دهون أوميجا 3 ودهون أوميجا 6 مهمة لعمل الجسم بشكل صحي، ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط لدهون أوميجا 6 يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة، لذلك، من المهم أن تتناول المزيد من أوميجا 3 وأوميجا 6 أقل من أجل الأداء الصحي لجهاز المناعة لديك.

الأطعمة الغنية بالملح

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح لأنها يمكن أن تسبب التهابات في الجسم وتسبب أيضًا أمراض المناعة الذاتية.