شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: إزالة الملح من على طاولة الطعام يمكن أن يطيل حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الصوديوم جزء ضروري من نظام غذائي صحي، فإن الإفراط في تناوله قد يكون صعبًا على ضغط الدم وصحة القلب، أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة القلب الأوروبية أن الأشخاص الذين يضيفون المزيد من الملح إلى طعامهم على المائدة يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة، ووجدت الدراسة أنه عند مقارنتها بالأشخاص الذين لم يضفوا الملح أبدًا أو نادرًا، فإن أولئك الذين فعلوا ذلك دائمًا كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة لسبب طبيعي بنسبة 28 ٪، إذا كنت قلقًا بشأن تناولك للصوديوم ، وإليك بعض النصائح لمساعدتك على التقليل، وفقًا لما نشره موقع "eatingwell".

قال مؤلف الدراسة Lu Qi ، إن إضافة الملح على المائدة يمثل 6-20٪ من إجمالي تناول الملح ويوفر طريقة فريدة لتقييم العلاقة بين تناول الصوديوم المعتاد وخطر الوفاة، قام الباحثون ، الذين استخدموا البيانات التي تم جمعها في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بتجميع المعلومات الطبية والعادات الغذائية من أكثر من 500 ألف شخص في الدراسة، اعتبرت الوفاة قبل بلوغ سن 75 حالة وفاة مبكرة، هذه الدراسة هي الأولى التي تدرس العلاقة بين تمليح الطعام والعمر، وفقًا لفريق البحث.

وجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين أضافوا الملح على المائدة لديهم متوسط ​​عمر أقصر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك في سن الخمسين ، كان من المرجح أن يعيش الرجال والنساء الذين يضيفون الملح دائمًا على المائدة 2.28 و 1.5 سنة على التوالي أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدًا أو نادرًا. لاحظت الدراسة انخفاضًا طفيفًا في خطر الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضراوات، لكن الفرق لم يكن ذا دلالة إحصائية.

يمكن أن يساعدك تناول المزيد من الفواكه والخضروات في الحصول على إشباعك اليومي من البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف آثار الصوديوم الزائد على الجسم، كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها ، زادت احتمالية فقدان الصوديوم عن طريق البول ، بافتراض عدم إصابتك بمرض في الكلى. تقترح جمعية القلب الأمريكية استهلاك حوالي 4700 مجم من البوتاسيوم يوميًا.

في حين أن الاستنتاجات في هذه الدراسة لا تزال بحاجة إلى تأكيد بمزيد من البحث ، فإن إزالة الملح من مائدة العشاء قد يكون طريقة جيدة للمساعدة في تقليل استهلاك الصوديوم، وجدت أبحاث أخرى حديثة أن تناول كميات أقل من الملح يمكن أن يحسن نوعية الحياة ، مما يسهل على بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب التنفس والنوم والبقاء نشيطين، إذا كنت حقًا بحاجة إلى تقليل تناول الملح ، فقد يكون تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات المعدة في المطاعم نقطة انطلاق جيدة ، هناك العديد من الطرق الخالية من الصوديوم بشكل طبيعي لتعزيز نكهة وجباتك ، مثل إضافة الأعشاب والتوابل وخلطات التوابل الخالية من الملح.