شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض حساسية الغذاء.. إليك 7 نصائح مهمة للسيطرة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأشخاص الذين قد تجدهم يعانون من حساسية تجاه مواد غذائية مختلفة، إنهم يعانون من رد فعل مزعج في الجسم بعد تناول ما لا يناسب أجسامهم، بالنسبة للبعض قد تؤدي الحساسية الغذائية أيضًا إلى الدوخة والغثيان والقيء وتورم الشفتين والوجه وأعضاء أخرى من الجسم من بين ردود فعل أخرى من هذا القبيل لذلك ، يُنصح دائمًا بالابتعاد عن الأطعمة التي قد تضر بجسمك، لكن هل فكرت يومًا كيف ولماذا تحدث هذه الحساسية الغذائية؟ تشرح أخصائية التغذية أنجالي موكرجي سبع طرق فعالة للتعامل معها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

يمكن أن تحدث الحساسية تجاه الطعام إما بسبب مكونات الطعام مثل الجلوتين واللاكتوز وبعض البروتينات أو بسبب الملوثات الموجودة في الطعام ، تعمل بعض المواد الحافظة والمبيدات الحشرية كمسببات للحساسية، ويمكن أن تدخل هذه الملوثات الطعام أثناء تخزينه أو معالجته ، أن الأمر لا يستغرق وقتًا طويلاً لإحداث رد فعل تحسسي لدى شخص يعاني من حساسية تجاه الطعام.

إليك النصائح السبعة لإدارة الحساسية الغذائية 1. إزالة السموم مرة واحدة في ستة أشهر

لقد لاحظت انخفاضًا في الحساسية لدى معظم الأشخاص إذا أزالوا السموم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، إزالة السموم تعني تطهير الجسم والقضاء على جميع المواد الكيميائية والأدوية والملوثات لتقليل العبء على النظام، يساعد في تقليل عدم تحمل الطعام.

2. القضاء على الأطعمة المسببة للحساسية

تخلص من الأطعمة المسببة للحساسية مثل الفول السوداني والبيض وفول الصويا واللون في الطعام والمكسرات، من بين أشياء أخرى، والتي تعرف أنها قد تسبب لك الحساسية.

3. كن حذرًا عند تناول الطعام في الخارج

تأكد من إبلاغ الشخص الذي يقدم لك الطعام عن حساسيتك والأعراض المرتبطة بها.

4. استبعد الطعام المشتبه به من نظامك الغذائي

لنفترض أن لديك حساسية من منتجات الألبان ، قم بإزالة جميع منتجات الألبان من نظامك الغذائي ولكن تأكد من حصولك على كمية كافية من العناصر الغذائية من البدائل الأخرى. تناول المكسرات والبذور والبقول والخضروات الورقية الخضراء.

5. اقرأ المكونات

قد تبدو مهمة واضحة ولكن لا تزال تتأكد من قراءة قائمة المكونات المذكورة في عبوة / صندوق الطعام الذي تريد تناوله، لا تفترض أنك تعرف كل المكونات، لأنه في بعض الأحيان، يجب تغيير مكونات أي عنصر غذائي لذا ، يجب عليك قراءة الملصق الغذائي بعناية.

6. التعرف على أعراض حساسية الطعام لديك

احتفظ بالأدوية المضادة للحساسية معك في جميع الأوقات، خذها على الفور كلما رأيت أولى علامات الحساسية.

7. تجنب انتقال التلوث

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المحار ، ويتم طهي صنف آخر أيضًا في وقت واحد ، فتأكد من عدم استخدام نفس الملاعق في كلا الطبقين أثناء الطهي مما يتسبب في انتقال التلوث.