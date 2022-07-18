شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تحليل "HOMA IR" الذى يكشف الإصابة بمرض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يوجد مرض السكر في إحدى العائلات يصاب الكثيرون بالقلق والتوتر، لأنه ربما يكون هذا الشخص أيضًا مصاب بمرض السكر، فهو من أحد الأمراض المزمنة والوراثية، التي يصاب بها الكثيرون، وليس فقط العامل الوراثي هو السبب في الإصابة بمرض السكر، ولكن أيضا التعرض للارتفاع الفسيولوجي في نسبة الجلوكوز نتيجة التعرض إلى الضغوط النفسية، أو حدوث خلل في عمل البنكرياس ونسبة هرمون الإنسولين في الدم، يعدان أيضًا من ضمن الأسباب.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth"، أن تحليل "HOMA IR" هو تحليل مقاومة الأنسولين، الذي يساهم في الكشف عن كفاءة عمل البنكرياس ونسبة هرمون الإنسولين في الجسم، ويساعد هذا الاختبار في تحديد نسبة هرمون الإنسولين في الدم عن طريق قياس نسبة مقاومة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين نتيجة نقص في معدل الاستجابة البيولوجية للخلايا لهذا الهرمون، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية وفي معدل التمثيل الغذائي.

كما أن تحليل "HOMA IR" يساعد في متابعة الحالة مرضية لمريض السكر من خلال قياس نشاط البنكرياس، حيث يتم تحديد معامل قدرة خلايا بيتا في جزر لانجرهانز في البنكرياس، ومدى قدرتها على القيام بوظيفتها الأساسية المتمثلة في إفراز هرمون الإنسولين.

أما عن نتائج هذا الاختبار، أوضح التقرير، أن كلما زادت نسبته كان المريض عرضة أكثر إلى الإصابة بمرض السكري ومتلازمة الأيض .