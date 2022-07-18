أسباب الإصابة بالشخير و6 علاجات تخلصك منه 

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون الشخير مزعجاً ويؤثر على النوم الجيد ليلاً، وقد يؤدي إلى توقف التنفس أثناء النوم والحرمان من النوم.

وفقاً لموقع هيلث يحدث الشخير عندما يتم إعاقة مرور الهواء الذي نستنشقه وإذا كان مجرى الهواء مسدوداً أو ضيقاً جزئياً، فإن الهواء يجعل الأنسجة الموجودة في مجرى الهواء العلوي تهتز، مما يؤدي إلى الصوت الذي نسميه شخيراً. هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ضيق مزمن أو انسداد مؤقت في مجرى الهواء أثناء النوم.

أسباب الشخير

يعد قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تعمل فيها الغدة الدرقية بالشكل الأمثل. ونتيجة لذلك، فإن هرمون الغدة الدرقية، الذي ينظم معدل التمثيل الغذائي في الجسم، لا يُفرز أيضاً بالكمية المطلوبة. وبالتالي، فإن زيادة المخاط في مجرى الهواء العلوي وانخفاض وظائف الرئة قد يسبب الشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية. إليك أهم أسباب الشخير.

1-احتقان بالأنف

قد يجعلك احتقان الأنف المزمن بسبب الحساسية أو الالتهابات عرضة للشخير. يمكن أن تسبب الحساسية التهاباً في مجرى الهواء، بما في ذلك الممرات الأنفية، وتضييق مجرى الهواء. قد يقلل انسداد الأنف أيضاً من تدفق الهواء عبر الممرات الهوائية ويساهم في الشخير. تشير الأبحاث إلى وجود صلة قوية بين الشخير المعتاد بدون توقف التنفس أثناء النوم واحتقان الأنف أثناء الليل.



2- البدانة

وجدت الأبحاث ارتباطاً بين السمنة أو زيادة الوزن المفرطة واضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، بما في ذلك الشخير. قد تؤدي السمنة إلى تراكم الأنسجة حول أنسجة اللسان والرقبة والحلق.

3-المهدئات

تشير الدراسات إلى وجود صلة بين الشخير تحت تأثير المهدئات وحدوث توقف التنفس أثناء النوم .



4-نمط الحياة وعادات النوم

بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم عوامل أخرى مثل التدخين ووضعية النوم ومستوى التعب والعمر في الشخير.

هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعدك على وقف الشخير، أو على الأقل تقليل شدته بشكل ملحوظ.

1. تغيير طريقة النوم

قومي بتغيير وضع نومك. تشير الدراسات إلى أنه يمكن تقليل الشخير بشكل كبير عن طريق التغيير إلى وضعية الاستلقاء الجانبي أثناء النوم. ومع ذلك، فقد لوحظ هذا التغيير في الغالب بين الأشخاص غير البدينين.

2. استخدام المرطب

قد يتفاقم احتقان الأنف، وهو سبب محتمل للشخير، في الجو الجاف. قد يؤدي استخدام المرطب في الغرفة إلى الشعور بالراحة والمساعدة في تنظيف تجويف الأنف، والذي قد يؤدي بدوره إلى التخفيف من الشخير

3. استنشاق البخار قبل النوم

تظهر الدراسات أن هناك علاقة إيجابية بين نوعية النوم واستنشاق البخار قبل النوم. نظراً لأن قلة النوم والتعب يساهمان في الشخير في كثير من الحالات، فإن استنشاق البخار كل ليلة قبل النوم قد يكون وسيلة فعالة لوقف الشخير.

4. ارفعي رأسك أثناء النوم

أظهرت الدراسات أن رفع الرأس أثناء النوم قد يمنع انسداد مجرى الهواء العلوي للمرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

5. تخسيس الوزن

نظراً لأن الأنسجة الزائدة في الرقبة والحلق تزيد من احتمالية ضيق الممر الذي يؤدي إلى الشخير، فقد يساعدك فقدان الوزن على التوقف عن الشخير. وجد الباحثون اختلافاً كبيراً في انتشار الشخير بين البالغين الذين لديهم مؤشر كتلة جسم صحي مقابل أولئك الذين يعانون من السمنة أو ما قبل السمنة.

6. استخدام شرائط الأنف أو موسع الأنف

أظهرت إحدى الدراسات أن موسع الأنف أو الشرائط الأنفية يمكن أن تزيد من تدفق الهواء وتقلل من انسداد التنفس بشكل كبير.

في بعض الحالات، قد يحدث الشخير بسبب الالتهابات أو لأسباب تشريحية. في هذه الحالات، قد تساعد هذه العلاجات في تقليل الشخير، ولكنها قد لا تتمكن من إيقافه. قد يتطلب علاج الأسباب الكامنة لمنع الشخص من الشخير دواءً أو جراحة.

ملاحظة من"الجميلة " قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

المصدر : stylecraze.

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