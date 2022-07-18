6 مشروبات يمكن إضافتها لنظامك الغذائي صباحًا لفقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - مشروبات عديدة يمكنك إضافتها إلى روتينك الصباحي لتخسيس الوزن فهي سهلة وسريعة يمكنك إضافتها إلى روتينك الصباحي لصحة أفضل وفقدان الوزن.

فهل تريدين أن يبدأ يومك بشيء مغذٍّ، يمكنك الاستفادة من بعض مشروبات الصباح الصحية، والتي يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً في مساعدتك على التحكم في شهيتك ووزنك، هناك العديد من المشروبات التي ستساعدك في نفس الوقت على إنقاص الوزن، فيما يلي بعض أفضل مشروبات الصباح لفقدان الوزن.

1. شاي الليمون والعسل

شاي الليمون والعسل مشروب صباحي رائع لإنقاص الوزن. يمكن لفنجان ساخن من شاي الليمون والعسل أن يساعدك في التحكم في الوزن وتحفيز التمثيل الغذائي. يجب أن يحتوي شاي الليمون على ملعقتين صغيرتين فقط من العسل.

2. عصير أملا

من أفضل عصائر الصباح لخسارة الوزن عصير amla فهو يعمل على تسريع عملية الأيض بشكل إيجابي. لتحضير مشروب الصباح المثالي لفقدان الوزن، امزج ملعقتين من عصير amla مع كوب من الماء. وتناول هذا المشروب أول شيء في الصباح دون تناول أي شيء.

3. الشاي الأخضر

فوائد الشاي الأخضر معروفة في جميع أنحاء العالم. الشاي الأخضر هو مشروب ممتاز للتخلص من السموم في الصباح لإنقاص الوزن؛ لأنه يساعد في إنقاص الوزن ويسرع عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، فهو مليء بمضادات الأكسدة، وله خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على حماية الجسم من الأمراض والحفاظ على نظام مناعة قوي.

4. بذور القرنفل

يمكن أن تساعد بذور الكروم على إنقاص الوزن وحرق دهون البطن عند تناولها على معدة فارغة، قبل تناولها اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الكروم في الماء المغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق. من المعروف أن تناول ملعقة صغيرة من بذور القرنفل مع كوب ساخن من الماء قد يساعد البدناء على إنقاص الوزن.

5. شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو ملك الشاي عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية. شاي الزنجبيل ممتاز للانتفاخ وعسر الهضم، يقدم ساخناً مع رشة من العسل. يعزز هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي، وهو مشروب صباحي معروف لفقدان الوزن. عندما تبدئين في شرب كوب من شاي الزنجبيل كل صباح، ستلاحظين الفرق.

6. ماء القرفة والعسل

يمكن أن يؤدي تناول العسل قبل النوم مباشرة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال المراحل الأولى من النوم. من ناحية أخرى، تعتبر القرفة من أصح التوابل على الإطلاق؛ لأنها تساعد في فقدان الدهون ولها تأثيرات مضادة للطفيليات. يخفض الكوليسترول والحساسية ونزلات البرد، ويساعد على إنقاص الوزن.



المصدر:herzindagi

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

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