شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحتك العقلية.. 4 طرق للتعامل مع المتصيدين على الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما أضافت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مجالًا جديدًا في حياتنا ، لكن في بعض الأحيان ، يأتي ذلك على حساب صحتنا العقلية، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات حيث يمكن للناس التعبير عن أنفسهم بحرية ، هناك أيضًا الكثير من الكراهية والنقد على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن النقد البناء هو وسيلة صحية لإخبار الشخص الآخر كيف يمكنه أن يتحسن دون جعله يشعر بالسوء حيال ذلك ، فإن المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي يجعلون الأمر أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون ذلك بالفعل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

كيف يمكن أن يؤثر التصيد على وسائل التواصل الاجتماعي عليك؟

قال الدكتور سمير باريك ، مدير قسم الصحة العقلية والعلوم السلوكية ، فورتيس للرعاية الصحية ، إنه لسوء الحظ ، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة يمكن من خلالها إجراء التصيد بسهولة بالغة ،سواء كنت تتعرض للتصيد بشكل مباشر أم لا ، فأنت تتعرض باستمرار لشخص ما يتم التصيد به ويجب إعطاء كلا العنصرين نفس الأهمية، لنفترض أنك انتقلت إلى صفحة وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدت الكثير من التعليقات السلبية والعدوانية واللغة المسيئة، ما يحدث هو أنه يقودك إلى تجربة سلبية.

ما هي المشاكل التي تواجهك إذا تعرضت للمتصيدون بشكل مباشر؟

يميل الأشخاص الذين يواجهون المتصيدون بانتظام إلى:

القلق

الشعور بعدم الأمان تجاه نفسه

المعاناة من دورة نوم غير منتظمة

لها تأثير سلبي على علاقاته أو عمله

ضعف احترام الذات

تسبب في إيذاء النفس

كيف يمكنك التعامل مع التصيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ 1. ثق بنفسك:

الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا هي أن تدرك أن كل من يتصيدك يعطي رأيه وهذا لا يعني أنه الشيء الصحيح الذي يجب أن تثق به، افهم أن نسبة معينة من الناس قد لا توافق على ما تؤمن به أو ما تفعله ، وهذا لا يعني أن هناك شيئًا خاطئًا معك.

2. منعهم:

عليك أن تتعلم حظره في عقلك ، هناك خيار يسمى "إبلاغ" في تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك والذي يمكن أن يساعدك أيضًا في الإبلاغ عن هذا الحساب. من الأفضل دائمًا الإبلاغ عن هؤلاء المتصيدون.

3. تحدث عن تجربتك:

إذا كنت تشعر أن الأمر يلعب في ذهنك ، فمن الجيد التحدث إلى شخص ما لأنها قد تكون تجربة مؤلمة، يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تأثير مشابه جدًا مثل أي صدمة تعرضت لها في حياتك.

4. عدم الاستجابة:

الرد على المتصيدون هو منحهم ما يريدون ، وهذا هو الاهتمام كما سترد عليهم سوف يفعلون ذلك أكثر، أفضل حل هو إعطاء علاج صامت حظرهم هو أفضل طريقة لإبعادهم.