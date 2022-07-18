شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لإضافة الكوسة إلى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفواكه والخضروات جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي لأنها توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة للجسم الذي قد لا يتمكن الجسم من إنتاجه بمفرده.

تعد الكوسة وفقا لموقع " healthline" من الخضروات التى يمكن أن تكون رائعة ويمكنك إضافتها إلى السلطات أو تتناولها مشوية، ومع ذلك

هنا فوائد الكوسة ولماذا يجب إضافة هذه الخضار إلى نظامك الغذائي.

جيدة للجهاز الهضمي:

تحتوي الكوسة على كميات عالية من الألياف الموجودة فيها والتي تساعد في حركة الأمعاء وتقلل أيضًا من فرص الإصابة بالإمساك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

غنية بمضادات الأكسدة:

تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، أيضًا ، يمكن لمضادات الأكسدة أن تحمي الجلد والقلب والعينين، لذلك ، فإن الكوسة مفيدة أيضًا لهذه الأعضاء.

مفيدة للقلب:

تحتوي الكوسة على البكتين، وهو ألياف تساعد على تقليل الكوليسترول السيئ، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب، كما أن البوتاسيوم الموجود في الكوسة يساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم.

تساعد في إنقاص الوزن:

تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الماء وقليلة السعرات الحرارية مما يساعد في إنقاص الوزن، أيضًا، تساعد الألياف الموجودة في الكوسة على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول لتقليل آلام الجوع وأيضًا فرص الأكل بنهم.

إنه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. أنه يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم من بين العناصر الغذائية الهامة الأخرى.