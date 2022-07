شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح كورونا يوفر حماية قصيرة الأمد والجرعات المعززة الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أصبحت لقاحات كورونا متاحة لأول مرة للحماية من العدوى والأمراض الشديدة ، كان هناك الكثير من عدم اليقين بشأن المدة التي تستغرقها الحماية ومتى قد يكون من الضروري للأفراد الحصول على جرعة معززة إضافية.

ووفقا لدراسة جديدة حسب الموقع الأمريكي " cbc" فأن التطعيم ضد فيروس كورونا قصير العمر، وبالتالي هناك ضرورة للجرعات المعززة.

قال المؤلف الرئيسي جيفري تاونسند من جامعة ييل في الدراسة المنشورة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences: "لقاحات الرنا المرسال تنتج أعلى مستويات استجابة الأجسام المضادة وفي تحليلنا تمنح حماية دائمة أكثر من اللقاحات أو التعرضات الأخرى".

"ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن المناعة الطبيعية والتلقيح يستبعد أحدهما الآخر، وسيكون لدى كثير من الناس مناعة جزئية من مصادر متعددة ، لذا فإن فهم الحماية النسبية هو المفتاح لتقرير متى يجب توفير دفعة لجهاز المناعة لديك ".

بالنسبة للدراسة، قام الفريق بتحديد احتمالية الإصابة في المستقبل بعد العدوى الطبيعية أو التطعيم من قبل لقاحات فايزر وجونسون آند جونسون، أو أكسفورد أسترازينيكا.

يعتمد خطر الإصابة بالعدوى الخارقة، التي يصاب فيها الشخص على الرغم من تلقيحه، على نوع اللقاح.

وفقًا للدراسة، فإن لقاحات mRNA الحالية (Pfizer و Moderna) توفر أكبر مدة حماية ، ما يقرب من ثلاثة أضعاف طول العدوى الطبيعية ولقاحات Johnson & Johnson و Oxford-AstraZeneca.