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كيف يوفر النظام الغذائي الحماية من حروق الشمس؟ القاهرة - سامية سيد - تجنب حروق الشمس.. تناول الثمار الحمراء لتحسين الحماية من أشعة الشمس بنسبة 40 %مع استمرا موسم الصيف الحار قد يكون هناك مخاطر حروق الشمس، وكأول خط دفاع ضد تلف الجلد ، يوصي الخبراء باستخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل وإعادة وضعه بعد كل ثلاث ساعات، ولكن ماذا لو قلنا لك أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في تطوير درع طبيعي ضد حروق الشمس؟كيف يوفر النظام الغذائي الحماية من حروق الشمس؟ وفقا لموقع " timesnownews " فأن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية هو السبب في حروق الشمس، وإذا أراد الشخص تكوين حماية طبيعية ضد أضرار أشعة الشمس، يُنصح بتضمين الفواكه والخضروات الغنية بالمواد الكيميائية التي تحمي الجلد مثل البيتا كاروتين والليكوبين في الأطعمة مثل البابايا والبطيخ والجريب فروت ، والفلفل الأحمر، وطماطم.

وفقًا لدراسة، فإن تناول 40 جرامًا من معجون الطماطم بزيت الزيتون لمدة 10 أسابيع يمكن أن يساعد في صنعه في الحماية من ضربة شمس40 % أقل حدة، حيث يُعزى هذا التأثير إلى الليكوبين الموجود في الطماطم - وهو مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للسرطان وقد يمتص أشعة UVAوUVB كذلك.

يعطي الليكوبين الطماطم ألوانها، ومع ذلك ، يحتوي البطيخ على كمية أكبر بكثير منه. وإذا لم تكن من محبي الطماطم بزيت الزيتون ، فيمكنك أيضًا تجربة تناول الزبادي كامل الدسم مع عصير البطيخ والبابايا. بدلاً من ذلك ، يمكن للشخص أن يحاول استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية للحفاظ على سلامة الجلد.

بشكل قاطع ، يجب على المرء ألا يتخطى الحماية من أشعة الشمس معادلة (SPF) للحماية من حروق الشمس أثناء شرب الكثير من الماء لأن الجفاف قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الضرر.

تتضمن بعض الآثار الجانبية لحروق الشمس ما يلي:

ضغط دم منخفض

إغماء

ضعف

بقع حمراء مؤلمة على الجلد