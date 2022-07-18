صحة ورشاقة

بتعاني من التهاب اللثة ووجع الأسنان.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاني من التهاب اللثة ووجع الأسنان.. اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نزيف اللثة من علامات مرض التهاب اللثة الشائع بين الناس، ويُعرف بأنه تهيج واحمرار في اللثة، حيث تتراوح أعراض نزيف اللثة بين الاحمرار البسيط والألم الحاد الذي عادةً يمتد إلى الأسنان، وفي التقرير التالي نقدم إليك أبرز النصائح للتغلب على التهاب اللثة والأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

6db840aabb.jpg

اللثة السليمة عادة ما تتميز باللون الوردي أو المرجاني الفاتح، ولكنها يمكن أن تحتوي على أصباغ أخرى وتتعرض للالتهاب نتيجة تجمع طبقة البلاك على الأسنان، ويكون التهاب اللثة والنزيف المصاحب له عرض جانبي لبعض الأمراض، مثل:

السكرى

السرطان

نقص المناعة الذاتي

الوراثة

وتعلب دورًا مهمًا عندما تصاب بالتهاب اللثة ونزيفها، حيث إن الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض التهاب اللثة لأسباب وراثية هم أكثر عرضة بستة أضعاف للإصابة بالتهاب اللثة.

a5819cf319.jpg

نصائح للتغلب على التهاب اللثة

تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة

يساعد تنظيف الأسنان باستخدام الخيط أو الفرشاة على إزالة بقايا الطعام وبكتيريا البلاك من المناطق التي يصعب الوصول إليها، فعليك بتنظيف أسنانك بالخيط مرتين يوميًا، ويفضل قبل تنظيفها بفرشاة الأسنان.

المأكولات الغنية بالكربوهيدرات

تشكل المأكولات الغنية بالكربوهيدرات والسكريات، الغذاء الرئيس للبكتيريا التي تنمو داخل الفم.

فوائد الأغذية الغنية بالألياف

تناول الأغذية الغنية بالألياف وفيتامين ج، حيث إن الألياف تقوي أربطة اللثة وتدعمها، ويقي فيتامين ج من ضعف أنسجة اللثة.

4637eaf7da.jpg

تجنب التدخين

لأن السجائر تحتوي على العديد من المواد الضارة التي تساعد على نمو البكتيريا اللاهوائية، وتضرّ بقدرة اللثة على التجدد أو التعافي الذاتي.

مضاعفات التدخين على اللثة والأسنان

عدم استجابة أدوية التهاب اللثة

نقص وصول الأكسجين الى اللثة

سرطان الفم

فقدان الأسنان

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا