شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أفضل معدن لصحة القلب والعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يفكر معظمنا في الطعام أو النظام الغذائي عندما نسمع كلمة النحاس، لا يدرك الكثير من الناس أنه نظرًا لأن النحاس معدن أساسي ، فإن أجسامنا تحتاجه بالفعل لتعمل، فهو ضروري لبناء جهاز مناعة صحي وكذلك تكوين خلايا الدم الحمراء والأنسجة الضامة الصحية ، نظرًا لوظائفه العديدة ، يعتبره البعض من أفضل المعادن لصحة القلب والعظام ، لكن ما هي كمية النحاس التي من المفترض أن نحصل عليها كل يوم؟ وكيف نحصل على النحاس في نظامنا الغذائي المعتاد؟ في السطور القادمة سنوضح كل ما تريد معرفته عن النحاس وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كم نحتاج من النحاس؟

لدينا بالفعل كمية معينة من النحاس في أجسامنا بشكل منتظم ، ووفقًا لمجلة الكيمياء الحيوية للنحاس ، يوجد حوالي 75٪ من نحاس الجسم في عظامنا وعضلاتنا ، والباقي موجود في الدماغ والقلب والكبد.

عندما يتعلق الأمر بالقيمة اليومية الموصى بها للنحاس ، لا يزال هناك الكثير من الجدل، وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Advances in Nutrition ، فإن الـ RDA النحاسي للبالغين في أمريكا يبلغ حوالي 900 ميكروجرام يوميًا .

وتختلف القيمة اليومية الموصى بها باختلاف البلدان، على سبيل المثال ، تقول Advances in Nutrition أيضًا أن التوصيات أعلى في المملكة المتحدة (حوالي 1200 ميكروجرام) وفي أستراليا ونيوزيلندا (حوالي 1700 ميكروجرام).

كيف يؤثر النحاس على صحة قلبك وعظامك؟

يشير التقرير المنشور في Advances in Nutrition إلى أن نقص النحاس مرتبط بمشاكل الكوليسترول ، وكذلك مشاكل التمثيل الغذائي للجلوكوز، من المعروف أن هذا يؤثر سلبًا على ضغط الدم وعمل القلب أيضًا، تم العثور على النحاس أيضًا للمساعدة في منع مشاكل العظام وبناء قوة العظام ، يرتبط نقص النحاس لدى الأطفال بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام .

كيف يمكنك أن تستهلك المزيد من النحاس؟

هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على النحاس بشكل طبيعي، وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، تشتمل هذه الأطعمة الغنية بالنحاس على أنواع عديدة من البذور والمكسرات والحبوب الكاملة والمحار وحتى بعض الشوكولاتة.

أحد الأشياء التي يحذر منها الخبراء هو أن النحاس يمكن أن يتداخل مع امتصاص الجسم لفيتامينات وعناصر غذائية معينة مثل فيتامين سي والزنك والحديد، قبل إضافة أو زيادة تناول النحاس ، تحدث مع طبيبك للتأكد من أن ذلك سيفيدك.