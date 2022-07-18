شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ عادات الإفطار لمرضى الخرف.. أبرزها اللحوم المصنعة والسكريات والان مع تفاصيل الخبر
لكن هذا ليس الجزء الأسوأ - فالخرف يزداد سوءًا بسبب حقيقة أن الخبراء لم يتمكنوا من التأكد من أسبابه حتى الآن ولا علاجه.
في حين أن التشخيص والأدوية والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الخرف بشكل أفضل لا يزال الخرف حالة مزمنة للعقل دون علاج، ومع ذلك، كخطوة أولى، من المهم أن تكون على دراية بالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، وفقا لموقع " healthline" تبين أن هناك بعض عادات الإفطار يمكن أن يجعل الخرف أسوأ.
الإفطار هو أهم وجبة في اليوم ولأسباب عدة مثل الحفاظ على التمثيل الغذائي وحساسية الأنسولين، قد يشعر مراقبو الوزن أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يساعدهم، لكن في الحقيقة، لا يفعل ذلك؛ يجب على مرضى الخرف أيضًا عدم تخطي هذه الوجبة لأنها قد تزعج الطاقة مستويات والتركيز.
تناول اللحوم المصنعة:
الإفطار الإنجليزي الكامل يشمل النقانق ولحم الخنزير المقدد - قد تبدو مصادر جيدة للبروتين ولكن في الحقيقة، كل ما يقدمونه هو الصوديوم والدهون المشبعة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الالتهاب في جسم ودماغ مرضى الخرف.
وجبات الإفطار عالية السكر:
قد يبدو أن الفطائر هي أكثر أطعمة الإفطار اللذيذة والتي لا تقاوم، لكن لا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فحسب، بل قد يؤدي إلى تفاقم التهاب الدماغ لدى مرضى الخرف، مما يجعل حالتهم أسوأ.
تناول الدهون المشبعة:
الدهون المشبعة آمنة عند استهلاكها بكميات قليلة للغاية، ولكن إذا كنت تتناول طعام الإفطار الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة مثل الكثير من الزبدة أو البطاطس المقلية أو لحم الخنزير المقدد ، فقد يؤثر ذلك سلبًا.